無照毒駕拒檢狂飆！車上女童頭部重創半癱 男遭求重刑8年以上

吳男無照毒駕拒檢逃逸，肇事致車內多名孩童受傷，其中一位6歲女童腦部重創。檢方依妨害公眾往來安全致重傷等罪起訴，求處8年以上重刑。（記者王捷攝）

台南地檢署偵辦吳姓男子無照毒駕，他躲避警方攔查違規逃逸，肇事導致車上多名孩童輕重傷，其中一名6歲女童恐終身半癱。檢方偵查終結，依妨害公眾往來安全致重傷等罪嫌提起公訴，並求處至少8年重刑。

吳男今年2月23日吸食安毒後，在未考領駕照下駕駛小貨車搭載多名孩童上路，行經台南市仁德區因違規跨越雙黃線遭警方攔查，吳男竟拒檢逃逸，沿途連續紅燈右轉、未打方向燈、逆向行駛及違規迴轉，經警方舉發違反道路交通安全規則達30項，嚴重妨害公眾往來交通安全。

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吳男駕車逃逸至路口時，先與小客車發生碰撞，再失控撞擊電線桿，致車內14歲、12歲、7歲、6歲、5歲的孩童輕重傷。其中6歲的女童有頭部外傷及顱骨開放性骨折，經緊急開顱手術仍造成腦部重大損傷與肢體無力等症狀，達重大不治的重傷害。

警方到場採集吳男尿液，驗出安非他命濃度大幅超過法定標準值，檢方認為，吳男涉犯妨害公眾往來安全致重傷及過失傷害等罪嫌，考量吳男具多次毒品前科，且今年初剛因毒駕遭判刑卻再度犯案，累犯且無照毒駕拒檢逃逸，致無辜孩童受有終身創傷，對用路人生命財產危害甚鉅。檢方建請法院從一重論處，並向法官具體求處至少有期徒刑8年以上之重刑。

檢方同時呼籲，毒駕嚴重威脅大眾生命及財產安全，未成年人的交通環境更需社會共同守護。司法機關堅守毒駕零容忍立場，強力打擊犯罪，民眾切勿心存僥倖，以維護道路交通秩序與社會整體公共安全。

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