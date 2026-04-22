基隆男陳屍長蛆房門貼「內有氰化物」 封鎖3小時偵測到這一物

環境部毒災應變小組趕抵張男陳屍屋內，封鎖現場長達3小時進行採樣後，已排除屋內含有氰化物。（記者林嘉東翻攝）

基隆市1名從事鐵工的張姓男子失聯多日，基隆市消防隊員今天（22日）中午接獲家屬報案後，發現張男陳屍臥房多時，遺體已嚴重腐敗長蛆。由於臥房門口貼有「內有氰化物」的警示便條紙，警方不敢貿然進入，一度封鎖現場並緊急請求環境部毒災應變小組趕抵馳援，封鎖現場長達3小時進行採樣後，已排除屋內含有氰化物。

基隆市消防局今日中午接獲張男家屬報案稱，張男已多日聯絡不上，請求協助破門。消防員趕抵進入屋內，發現張男陳屍在臥房多時，遺體五官已難以辨識且嚴重腐敗，轉報轄區警二分局八斗子派出所前往釐清死因。

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警方趕抵，見張男陳屍的臥房門上，貼著一張令人心驚的便條紙，標註室內含有劇毒「氰化物」，警員隨即通報上級，並聯繫環境部到場支援。環境部毒災應變小組於下午4時許趕抵現場，人員穿戴防護裝備進入室內採樣，針對空氣中是否殘留氰化物毒氣進行偵測。

經過1個多小時的嚴密採樣與數據分析，晚間7時許確定排除氰化物反應；不過，應變小組在現場偵測到空氣中含有「硫化物」成分，初判應是陳屍多日、遺體嚴重腐敗生蛆後自然產生的化學反應，並非人為毒氣。

警方表示，死者張男平時從事鐵工，目前已初步排除毒物擴散危害，偵查隊隨即進入屋內進行採證。由於遺體腐爛程度嚴重，目前尚無法辨識死者五官及確切死因，後續將報請基隆地檢署檢察官進行相驗，並進一步釐清張男為何在房門口張貼毒物告示，以解開這起充滿疑雲的死亡案件。

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