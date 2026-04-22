為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆男陳屍長蛆房門貼「內有氰化物」 封鎖3小時偵測到這一物

    2026/04/22 19:18 記者林嘉東／基隆報導
    環境部毒災應變小組趕抵張男陳屍屋內，封鎖現場長達3小時進行採樣後，已排除屋內含有氰化物。（記者林嘉東翻攝）

    環境部毒災應變小組趕抵張男陳屍屋內，封鎖現場長達3小時進行採樣後，已排除屋內含有氰化物。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市1名從事鐵工的張姓男子失聯多日，基隆市消防隊員今天（22日）中午接獲家屬報案後，發現張男陳屍臥房多時，遺體已嚴重腐敗長蛆。由於臥房門口貼有「內有氰化物」的警示便條紙，警方不敢貿然進入，一度封鎖現場並緊急請求環境部毒災應變小組趕抵馳援，封鎖現場長達3小時進行採樣後，已排除屋內含有氰化物。

    基隆市消防局今日中午接獲張男家屬報案稱，張男已多日聯絡不上，請求協助破門。消防員趕抵進入屋內，發現張男陳屍在臥房多時，遺體五官已難以辨識且嚴重腐敗，轉報轄區警二分局八斗子派出所前往釐清死因。

    警方趕抵，見張男陳屍的臥房門上，貼著一張令人心驚的便條紙，標註室內含有劇毒「氰化物」，警員隨即通報上級，並聯繫環境部到場支援。環境部毒災應變小組於下午4時許趕抵現場，人員穿戴防護裝備進入室內採樣，針對空氣中是否殘留氰化物毒氣進行偵測。

    經過1個多小時的嚴密採樣與數據分析，晚間7時許確定排除氰化物反應；不過，應變小組在現場偵測到空氣中含有「硫化物」成分，初判應是陳屍多日、遺體嚴重腐敗生蛆後自然產生的化學反應，並非人為毒氣。

    警方表示，死者張男平時從事鐵工，目前已初步排除毒物擴散危害，偵查隊隨即進入屋內進行採證。由於遺體腐爛程度嚴重，目前尚無法辨識死者五官及確切死因，後續將報請基隆地檢署檢察官進行相驗，並進一步釐清張男為何在房門口張貼毒物告示，以解開這起充滿疑雲的死亡案件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播