北捷車廂「八字鬍」男大抽電子煙 女乘客勸阻反被噴怒PO網

有名男子在搭乘台北捷運時抽起電子煙，有位女乘客上前制止，對方不但未理會、還把煙吐在她臉上，女子氣憤拍下影片張貼網上公示。情境照。（資料照）

有名男子在搭乘台北捷運時抽起電子煙，有位女乘客上前制止，對方不但未理會、還把煙吐在她臉上。女子氣憤拍下影片張貼網上公示。捷警隊雖未接獲報案，但會同捷運公司已查到這名男子在萬隆站下車，將追查身分後交由衛生局開罰。

據了解，這名留著八字鬍的中年男子，是在今日下午搭乘北捷松山往新店線時，大剌剌地抽電子煙，造成車廂內有煙霧。

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有位女性乘客不滿，多次言語制止，但男子屢勸不聽，第三次還不斷貼近對方嗆聲。據女乘客發文表示，對方就是一副「你能拿我怎樣」的態度，所以事後她氣得上網將拍到的影片張貼在網上。

台北捷運公司接獲通報，由行控中心請萬隆站長至現場確認，巡視車站後無發現抽電子煙狀況，但查出對方已在萬隆站下車。

捷警隊表示，依菸害防制法規定，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，包含各類菸品，違者處2000元以上、1萬元以下罰鍰。為維護旅客權益，同時捷運公司已於各出入口及車廂明顯處張貼彩色圖文禁菸指標，並加強巡查留意，若發現違規吸菸行為，將立即進行勸阻，並移請衛生局依權責查處。

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