為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    兄弟反目鐵棍對開山刀弟險沒命 法院：只是傷害不是殺人

    2026/04/21 14:19 記者顏宏駿／彰化報導
    圖左是弟弟所持的鐵棍，圖右是現場用來擦拭血漬的毛巾。（資料照）

    圖左是弟弟所持的鐵棍，圖右是現場用來擦拭血漬的毛巾。（資料照）

    彰化縣一對黃姓兄弟因細故發生口角，弟弟先持鐵棍攻擊，哥哥返回住處取來開山刀反擊，導致弟弟頸部與胸部遭砍傷，傷口長達9公分與16公分，醫院一度發出病危通知。檢察官以殺人未遂罪嫌起訴，彰化地方法院審理後認定被告並無殺人故意，改依傷害罪判處有期徒刑2年2月。

    此案發生在去年8月間，哥哥黃男（58歲）與弟弟住處旁空地發生爭執，弟弟手持鐵棍，哥哥竟氣得返回家中拿出開山刀，兩兄弟各持持武器衝向對方開打，監視器拍下整個過程。

    監視器畫面顯示，弟弟先持鐵棍攻擊哥哥左手臂，哥哥隨即以開山刀揮向弟弟左側頸部，弟弟再次揮棍擊中哥哥左側身體，哥哥阻擋並抓住弟弟右手，同時右手持刀再揮砍，造成弟弟左頸部撕裂傷9公分、左前胸壁撕裂傷16公分，弟媳聞聲趕到將兩人隔開，哥哥才停止。警方隨後到場逮捕哥哥，並在其住處查扣開山刀，哥哥被依殺人未遂罪提起公訴。

    法院審理時，哥哥坦承持刀揮砍，但否認有殺人故意，強調弟弟先攻擊。

    法官指出，從監視器畫面可見，衝突起於口角，弟弟先持鐵棍在場走動並率先攻擊。被告返家取刀，是因對方已持鐵棍，目的可能在提升防禦能力，而非預先形成殺人決意。雙方身高相近、距離極近，被告在遭棍擊後立即反擊，難以刻意瞄準致命部位。被告僅兩次揮刀，且均在遭攻擊後為之，隨後即停止攻擊。若有殺人故意，衡情應有更積極的追擊行為，而非迅速罷手。

    法院綜合認定，被告係在對方主動持鐵棍攻擊、反應時間極短的情境下，出於傷害故意持刀揮砍，而非鎖定致命部位攻擊。檢察官所提殺人未遂證明，尚未達到「通常一般人均不致有所懷疑」的確信程度，故不予採認。依現有證據，難認被告有刻意鎖定告訴人頸部或胸部等致命部位而為，應僅在告訴人主動持鐵棍攻擊時，持刀揮向告訴人，難認其有殺人之不確定故意，因此依傷害罪將他判刑2年2月。不過檢察官仍認被告有殺人犯意，提起上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播