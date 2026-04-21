兄弟反目鐵棍對開山刀弟險沒命 法院：只是傷害不是殺人

圖左是弟弟所持的鐵棍，圖右是現場用來擦拭血漬的毛巾。（資料照）

彰化縣一對黃姓兄弟因細故發生口角，弟弟先持鐵棍攻擊，哥哥返回住處取來開山刀反擊，導致弟弟頸部與胸部遭砍傷，傷口長達9公分與16公分，醫院一度發出病危通知。檢察官以殺人未遂罪嫌起訴，彰化地方法院審理後認定被告並無殺人故意，改依傷害罪判處有期徒刑2年2月。

此案發生在去年8月間，哥哥黃男（58歲）與弟弟住處旁空地發生爭執，弟弟手持鐵棍，哥哥竟氣得返回家中拿出開山刀，兩兄弟各持持武器衝向對方開打，監視器拍下整個過程。

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監視器畫面顯示，弟弟先持鐵棍攻擊哥哥左手臂，哥哥隨即以開山刀揮向弟弟左側頸部，弟弟再次揮棍擊中哥哥左側身體，哥哥阻擋並抓住弟弟右手，同時右手持刀再揮砍，造成弟弟左頸部撕裂傷9公分、左前胸壁撕裂傷16公分，弟媳聞聲趕到將兩人隔開，哥哥才停止。警方隨後到場逮捕哥哥，並在其住處查扣開山刀，哥哥被依殺人未遂罪提起公訴。

法院審理時，哥哥坦承持刀揮砍，但否認有殺人故意，強調弟弟先攻擊。

法官指出，從監視器畫面可見，衝突起於口角，弟弟先持鐵棍在場走動並率先攻擊。被告返家取刀，是因對方已持鐵棍，目的可能在提升防禦能力，而非預先形成殺人決意。雙方身高相近、距離極近，被告在遭棍擊後立即反擊，難以刻意瞄準致命部位。被告僅兩次揮刀，且均在遭攻擊後為之，隨後即停止攻擊。若有殺人故意，衡情應有更積極的追擊行為，而非迅速罷手。

法院綜合認定，被告係在對方主動持鐵棍攻擊、反應時間極短的情境下，出於傷害故意持刀揮砍，而非鎖定致命部位攻擊。檢察官所提殺人未遂證明，尚未達到「通常一般人均不致有所懷疑」的確信程度，故不予採認。依現有證據，難認被告有刻意鎖定告訴人頸部或胸部等致命部位而為，應僅在告訴人主動持鐵棍攻擊時，持刀揮向告訴人，難認其有殺人之不確定故意，因此依傷害罪將他判刑2年2月。不過檢察官仍認被告有殺人犯意，提起上訴。

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