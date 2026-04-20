警員幫討債集團查個資涉貪 兩大過免職新北檢起訴

前新北市警察局汐止分局東山派出所警員陳友浩涉嫌違法調閱個資，除記兩大過免職，也被新北地檢署起訴。（民眾提供）

警方日前偵辦討債案件時，發現在新北市任職的同仁陳友浩涉嫌幫忙查詢債務人個資，隨即向上通報。警政署政風室偕同相關單位共同偵辦，確認陳友浩違法調閱個資，將其移送法辦。新北地檢署近日偵結，依涉犯個資法、貪污等罪提起公訴。據悉，陳還曾收過共諜「馬德」的匯款，經查雙方並無交集，檢認為罪疑惟輕，認定陳員未違反國安法。

警方去年偵辦一起討債案件時，意外發現集團成員中，有人與原任職於新北市警察局汐止分局東山派出所的警員陳友浩聯繫，追查後發現，陳員涉入其中，緊急通報警政署政風室處置。

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汐止警分局內部也針對陳員無故調閱非案件當事人個資進行調查，自清自檢，並將調查相關事證整卷，報請新北地檢署檢察官併案偵辦。

檢警調查，陳員經友人介紹結識討債集團，對方見其具備警職身分，可以幫忙查詢債務人個資，便將他吸收為己用，論件計酬。

據悉，檢警調閱相關金流發現，其中一筆給陳員的匯款竟來自前中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑帳戶，林也因被控擔任中共白手套，吸收基層士官兵刺探軍機，被依涉犯國安法等案件，近期被橋頭地檢署起訴。

經偵辦人員反覆查證後，確認陳員因需貸款，找上中國派遣人員，對方要求他查探相關法輪功等人士個資，陳員則謊稱內容，對方透過馬德的帳戶匯款2千元給他後，仍要求刺探情資，但查無相關往來資料，且林宸佑偵訊時，也稱根本不認識陳員，檢察官認為罪疑惟輕，難認定陳員有違反國安法。

專案小組查出，陳員不只調閱民眾個資，更協助討債集團調閱相關監視器影像，汐止警分局也請被查詢個資民眾協助製作筆錄，釐清案情。

去年11月4日，檢警發動搜索，將陳員帶回偵辦，檢察官認定其涉犯貪污重罪，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，移審時裁定20萬元交保。

警方開會研議認為，陳員涉犯貪污重罪，報請新北市政府後，已一次記兩大過免職，展現嚴守警察風紀決心。新北地檢署近日偵結，認定陳員涉犯個資法、貪污等罪，依法提起公訴。

汐止警分局也針對陳員無故調閱非案件當事人個資進行調查，自清自檢。（記者吳昇儒攝）

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