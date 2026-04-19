宜蘭休旅車違停開車門害母女3人摔傷 網友痛批夭壽

宜蘭市女中路發生休旅車（左紅圈）違停開車門，釀成機車母女3人（右紅圈）摔傷送醫。（圖由警方提供）

宜蘭市女中路發生休旅車停靠慢車道，駕駛未注意其他來車，開啟左前車門，1名機車女騎士載著2名女童經過時不慎撞上，造成母女3人受傷送醫，休旅車駕駛任意開啟車門釀成事故，最高可處4800元罰鍰。畫面曝光後，網友痛罵「真的很夭壽」。

宜蘭警分局今天（19日）指出，這起車禍發生在昨天下午4點，51歲林姓男子駕駛白色休旅車，沿著宜蘭市女中路一段由西往東行駛，開到事故地點，停在慢車道開啟左前車門準備下車，此時38歲游姓女子騎乘普通重型機車經過時撞上車門，游女與後座12歲、9歲女兒跌落地面受傷送醫，所幸傷勢無大礙。

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警方對林男、游女酒測，2人都無酒精反應，林男開啟車門造成騎士受傷，恐違反道路交通管理處罰條例第56-1條規定，可處2400元以上4800元以下罰鍰。事故畫面被PO上網路社群，網友痛批「宜蘭超多這種的」、「違停又開車門，建議提告順便求償」、「腦是裝什麼」。

警方呼籲駕駛人不得貪圖方便任意占用車道停車，停妥後開啟車門時，應依照安全開關車門「5步驟」，即看照後鏡、轉身向後看、確認安全無人車、反手開車門至適當縫隙、確認安全後儘速下車並關車門，避免發生交通事故。

白色休旅車疑在宜蘭市女中路違停又任意開車門釀成事故。（圖由警方提供）

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