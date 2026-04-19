中壢警雷霆除暴專案週掃各類刑案100件93人到案 詐欺案件36件最多

桃園市中壢警分局雷霆除暴查28失聯移工、掃賭場，強勢淨化治安。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局執行雷霆除暴專案，自4月12日至18日，針對轄內治安熱點及不法活動加強掃蕩與查緝，共查獲各類刑案100件93人，其中以詐欺案件36件最多，另查獲毒品案件18件、公共危險11件、竊盜6件，並查獲各類通緝犯共27人，展現強勢執法決心。

其中，4月17、18日連兩日夜間執行「雷霆除暴擴大臨檢專案勤務」，結合桃警團隊刑事、交通及保安警察大隊及外事科等單位，由桃園市警局主任秘書許淑貞坐鎮，共動員187名警力，針對轄內外籍移工聚集處所、特種營業場所及重要聯外路段實施高強度臨檢與路檢，全面掃蕩不法。

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另針對外來人士部分，4月6日至18日間，查獲失聯移工28人、逾期居留13人及違反就業服務法案4案。其中，18日當晚擴大臨檢期間，在移工餐廳內查獲的42歲女性，她在警方臨檢時躲在女廁內，但沒躲過警方地毯式盤查，一查發現她是去年2月19日持觀光簽證入境，去年3月5日就到期，逾期超過1年，當場被警方帶回移請專勤隊辦理。

另外，中壢警分局日前接獲情資，發現46歲尤女於中壢區中北路二段一帶民宅內經營職業麻將賭場，經多日蒐證間，持搜索票於4月7日晚間破門查緝，一舉查獲負責人、員工及賭客共21人。現場查扣營業抽頭金3萬餘元、賭資23萬餘元、籌碼及麻將、骰子及帳冊等證物，全案依賭博罪嫌移送偵辦，賭客另依違反社會秩序維護法裁處。

中壢警分局長林鼎泰強調，維護治安無分時段，警方將持續精準部署警力，結合科技與情資分析，針對外來人士加強查察，更強化打擊賭博及各類犯罪作為，營造安全有序的生活環境。

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桃園市中壢警分局雷霆除暴查28失聯移工、掃賭場，強勢淨化治安。（警方提供）

桃園市中壢警分局雷霆除暴查獲職業麻將賭場。（警方提供）

桃園市中壢警分局雷霆除暴查獲職業麻將賭場，現場查扣營業抽頭金3萬餘元、賭資23萬餘元。（警方提供）

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