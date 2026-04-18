沒有目擊者？民眾黨稱柯文哲逛逢甲夜市遭噴辣椒水攻擊今報案

台中市議員參選人劉芩妤（右）、女志工（中），昨晚在柯文哲陪同下到逢甲夜市掃街拜票，卻疑似遭到噴辣椒水攻擊，今天前往台中市第六分局報案。（記者陳建志攝）

民眾黨前主席柯文哲昨晚陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳出疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，劉芩妤今天在民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇、女志工陪同下到台中市警局第六分局報案，強調昨晚遭3至4波「無差別攻擊」，並看到2名不明男子騎機車離開，造成20多名包括柯文哲在內現場人士出現咳嗽等不適症狀，不過坦承現場並無看到有人出現噴灑動作，希望警方趕緊查清。

劉芩妤表示，昨晚到逢甲夜市掃街時，約8點48分感覺到強烈的刺鼻味道，周遭有約20人都出現咳嗽等不適症狀，後來回想才發現從8點廣場開始，到後來吃烤魚，還有中途期間，以及最後要離開時，共遭受到4波的「無差別攻擊」，懷疑有不明人士沿途疑似噴灑辣椒水攻擊，直斥非常可惡、讓人痛心。

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一位目擊女志工則表示，約8點多柯文哲和劉芩妤抵達時，就聞到刺鼻的味道，當時剛好有1輛摩托車過去，車上有2人，懷疑噴灑辣椒水等不明物體，因摩托車不能開進夜市，因此當時就沒通報疑似有不明人士要鬧場，懷疑有小團體以騎機車、步行的方式進行攻擊。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇則表示，暴力是懦弱的行為，這種非民主、非理性的暴力行為是大家都不能接受的，昨晚除柯文哲主席、劉芩妤和民眾黨支持者，還有許多的逛街民眾在場，嚴厲譴責這種無差別的攻擊行為，呼籲警方趕緊調閱監視器、密錄器緝凶。

不過劉芩妤坦承，昨晚現場並無當場看到有人拿出辣椒水攻擊，但空氣中確實出現刺鼻讓人不舒服的氣味，希望警方能調閱監視器釐清。

至於外界質疑，昨晚就被噴辣椒水，為何昨晚不報案？要拖到今天早上通知媒體後才報案，是否在作秀？劉芩妤則表示，昨晚現場有便衣刑警在場，當時就已經有跟警方反映，也讓警方有時間調閱監視器進行調查，所以才約今天一早到警局報案。

民眾黨前主席柯文哲（右）昨晚到台中逢甲夜市掃街拜票時，疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，當時出現咳嗽、掩鼻動作。（劉芩妤提供）

劉芩妤今天一早到台中市第六分局市政派出所報案。（記者陳建志攝）

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