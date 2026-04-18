戰地情人詐騙再現 高雄男險被騙3萬點數卡

戰地情人詐騙再現！高雄楊姓男險被騙3萬點數卡。（民眾提供）

高雄60歲楊姓男子社群軟體結識自稱「KIM」的女網友，對方稱正在阿富汗打仗，急需金錢應急，發動柔情攻勢，楊男不疑有他，被詐前往超商欲購買價值3萬元的點數卡，欲提供給對方，警方獲報及時攔阻。

鹽埕分局今（18）日表示，五福四路派出所昨接獲楊男媳婦報案，指其公公疑遭詐騙請求協助，警方獲報後立即前往鹽埕區大勇路超商找尋楊男。

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經了解，楊男於社群軟體結識一名自稱「KIM」的女網友，對方表示正於阿富汗打仗，急需金錢應急，在對方的柔情攻勢與求助下，楊男不疑有他，前往超商欲購買價值新臺幣3萬元點數卡提供給對方。

楊男購買點數卡後，準備拍照傳送序號時，員警及時趕到，久勸不下，所幸楊男鄰居剛好在超商，同時加入勸說行列，熱心告知這就是典型「戰地情人」詐騙陷阱，最後楊男才恍然大悟，順利保住積蓄。

警方提醒詐騙集團手法推陳出新，常利用現代人在現實世界中的疏離，將情感需求寄託在虛擬網路，透過網路連結進行詐騙，尤其在網路交友中，若涉及金錢往來更需提高警覺，可以撥打165反詐騙電話查證，或至鄰近派出所報案，以免財產損失。

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