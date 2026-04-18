誘少女視訊裸聊、見面拉進公廁猥褻 19歲男認罪調解獲緩刑

19歲吳姓男子在遊戲軟體認識小美，不僅引誘她裸體視訊，更約出少女見面後，強拉到公廁猥褻，判處2年徒刑，緩刑4年。（記者林嘉東攝）

基隆市19歲吳姓男子，透過通訊軟體及遊戲軟體認識未滿14歲少女小美（化名），不僅引誘對方裸體視訊，更在約出見面後將少女拉入公園公廁猥褻。基隆地院近日審結，考量吳男已與小美達成調解，依引誘少年自行拍攝性影像罪及對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，合併判處2年徒刑，緩刑4年。

判決指出，吳男在網路結識小美後，明知小美未滿14歲，前年4月透過LINE與小美視訊時，先脫自己衣服，再慫恿小美脫衣跟他裸聊，並要求把鏡頭對準胸部、下體等隱私部位。

隔年1月，吳男再透過「WePlay」遊戲軟體，約小美至超商見面，趁2人步行至新北市貢寮區澳底公園聊天時，假藉如廁，央求小美一同前往公廁，隨後不顧小美反對，將小美拖拉進入男廁內，撫摸小美胸部及猥褻下體得逞。全案經小美外公發覺異狀後報警。

基隆地院審理時，吳男坦承犯行；法官審酌，吳男犯案時僅19歲，已向被害人道歉並達成調解，調解金也全部履行完畢，小美的家人也同意原諒吳，同意給他自新的機會，依吳犯引誘少年自行拍攝性影像罪與對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，各判處1年8月徒刑，應執行2年徒刑，緩刑4年，接受2場法治教育課程。

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