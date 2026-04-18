孩童突衝出巷道！無照高中生騎電動車載人 閃不及撞上

兒童倒地。（記者劉人瑋攝）

看到差點心臟驟停！台東市仁三街昨天下午5時30分左右，發生一起電動車撞童意外，一名未成年高中生騎著電動車載著朋友國中女學生行經巷道，與突然衝出的兒童相撞，小孩被撞倒原地，電動車翻倒、車上2人隨車滑行，鄰居表示，一聽到巨響出門查看「嚇到心臟差點停止」。

監視器拍下畫面，兩名住在附近的小朋友，從住家內突然跑出並消失在畫面中，只是接下來出現的電動車出現時，已連車帶人摔翻，在地上滑行。

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騎士表示，一夥人在附近公園聊天，自己先到附近超商購物，返回時先是見1兒童從路邊停放的車輛後出現，自己有閃過，也沿著路邊騎乘，想不到接下來，停放車輛後面又出現另名兒童緊追前者，猛然就往自車撲來。

鄰居表示，這些兒童平時在巷道內追逐慣了，巷道內本就不該高速行駛，因此也幾乎不曾發生過車禍。受傷兒童年約7、8歲，初步神智尚清醒、可被攙扶上擔架，然隨著血壓驟降，精神委靡，送醫急救。而小童媽媽則稱，要求小孩帶著垃圾到樓下等垃圾車，怎知自己下樓卻見兒子倒地，媽媽上了救護車後不禁掩面哭泣。

警方表示，詳細肇事原因仍在釐清當中，並提醒，住宅區內車輛務必減速慢行，而家長更應留意孩童動向，避免類似驚險事故再度發生。

女國中生膝蓋磨破。（記者劉人瑋攝）

兒童巷內嬉戲。（民眾提供）

人車翻倒滑行。（民眾提供）

騎士後背磨破。（記者劉人瑋攝）

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