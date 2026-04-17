欠稅2725萬竟惡意脫產 7旬男被送管收所

法院裁准管收後，執行人員將陳男解送管收所。（新北分署提供）

現年7旬的陳姓男子因地主合建案漏稅，累積欠稅金額達2725萬4421元，法務部行政執行署新北分署調查後發現，陳男透過抵押、信託及匯款等多種手段隱匿處分財產，遂向法院聲請管收獲准。

新北分署指出，陳男於2012年至2013年間以地主身分與建設公司合建開發，卻未依法申報營業稅及所得稅，經財政部北區國稅局三重稽徵所查獲後，於2016年補徵稅款並處以罰鍰，因陳男逾期未繳納，全案移送新北分署執行。

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新北分署雖曾拍賣陳男名下不動產，然僅受償380萬餘元，剩餘欠款高達2725萬餘元。

行政執行官深入調查後發現，陳男於得知國稅局啟動稅務調查後，隨即展開一系列財產處分行為，於2015年6月將名下不動產設定抵押權給第三人，故意減損拍賣價值，且抵押所得款項流向不明，並未用於清償稅款；又於2015年間支付2428萬餘元購入不動產，卻將其信託登記予第三人，並在2016年底再次過戶移轉至他人名下，規避執行。

新北分署調查，陳男另於2015年間自銀行帳戶分批匯出共計2473 萬元至某建設公司，而陳男當時即為該公司的負責人，顯有挪用資金、隱匿所得之實。

新北分署多次通知陳男到場說明，陳男雖出面坦承欠稅，卻僅以「等以後賺錢再還」、「目前無能力」等語推諉，拒絕提出具體清償方案。

新北分署鑑於陳男有明顯隱匿、處分財產之情事，且對於鉅額資金流向無法給出合理交代，遂於4月14日向新北地方法院聲請管收。

法官審理後認定陳男符合「顯有履行義務之能力而故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等法律要件，當庭裁定准予管收。

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