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    首頁 > 社會

    抓到了！金門古蹟「陳顯墓」遭破壞 警赴彰化逮到1嫌

    2026/04/16 15:39 記者吳正庭／金門報導
    金門警方調查「陳顯墓」遭破壞案，派員赴台將李嫌緝捕到案。（金門縣警察局提供）

    金門警方調查「陳顯墓」遭破壞案，派員赴台將李嫌緝捕到案。（金門縣警察局提供）

    金門有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」6日遭到破壞，金門縣警察局今天宣布破案，15日跨海到彰化縣逮捕李姓嫌犯，在其住處起出探針及洛陽鏟等器具，相關物證確鑿，全案依刑法發掘墳墓及文化資產保存法等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

    金湖分局表示，4月6日清明連假陳氏族人祭祖時發現陳顯墓遭人挖掘破壞，縣長陳福海及金門地檢署檢察長趙燕利甚表重視，警察局長黃壬聰立刻指示刑事警察大隊及金湖分局成立專案小組，報請檢察官徐子涵指揮偵辦。

    金湖分局表示，案經專案小組實地勘查、採集現場物證，連日來進行地毯式偵查，擴大調閱數個月的路口監視器影像逐筆過濾清查，經交叉比對後鎖定台籍李姓男子涉有重嫌。並於4月14日搭首班飛機赴台，並於15日會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊，在李嫌住處順利將其拘捕到案，並在住處發現探針及洛陽鏟等器具，由於相關物證確鑿，李嫌對犯行無法辯駁。

    金門警方調查「陳顯墓」宣布破案，並起出相關犯案工具。（金門縣警察局提供）

    金門警方調查「陳顯墓」宣布破案，並起出相關犯案工具。（金門縣警察局提供）

    金門警方調查陳顯墓遭破壞案，在李嫌住處找到金門古墓相關書籍。（金門縣警察局提供）

    金門警方調查陳顯墓遭破壞案，在李嫌住處找到金門古墓相關書籍。（金門縣警察局提供）

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