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    首頁 > 社會

    幼童餓肚子在外遊蕩 警上門見毒母讓3幼子暴露毒煙中

    2026/04/16 09:54 記者陳鳳麗／南投報導
    吸毒四寶媽，任由孩子餓肚子，3個孩子有毒品反應緊急安置，後來又生1個，還無力接回小孩，南投地院准予延長安置聲請。（記者陳鳳麗攝）

    吸毒四寶媽，任由孩子餓肚子，3個孩子有毒品反應緊急安置，後來又生1個，還無力接回小孩，南投地院准予延長安置聲請。（記者陳鳳麗攝）

    可憐！一名3、4歲男童肚餓在外遊蕩，警察帶回派出所吃飯，得知還有小弟在家裡，懷孕媽媽在吸毒，警方與社工破門而入，2幼童皆被安置，毛髮驗出3月內有使用毒品，1個月後母親生產，新生兒也有毒品戒斷症狀也獲緊急安置，3人安置1年多，母親葉又遇暴力男友，法院裁定延長安置。

    3、4歲大的小男童，前年4月在母親租屋處外遊蕩，巡邏警察發現，他告訴警察，媽媽沒有給他吃東西肚子很餓，警方敲門無回應而帶回派出所吃飯，男童聊天中描述媽媽在吸煙，家裡還有弟弟，警方會同社工破門而入，帶出更小的男童，2人緊急安置，當年6月毛髮驗出3個月內有使用安非他命毒品。懷孕毒媽1個多月後再生1子，嬰兒出生沒多久就有毒品戒斷症狀，再予以安置。

    吸毒母親1年多後搬到南投縣居住，3子去年6月也安置到南投縣，母親有來探視1次，2個月後孩子的媽媽再生第4個孩子，孩子生長狀況正常，因男友會暴力相待，不敢帶3個孩子返家。

    南投縣府評估，老大的生父也是毒品人口，老二、老三父不詳，父親端無法扶養照顧孩子，這個「四寶媽」有意將老大出養，只養較小的2個，縣府繼續向法院聲請延長安置3個月，南投地院准予延長安置的聲請。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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