高雄女騎士闖紅燈遭車撞 機車起火釀火燒車

火勢撲滅後，機車已被燒到只剩骨架，休旅車的車頭也受波及。（圖由民眾提供）

高雄市三民區金鼎路今（16）日上午約7點半發生車禍釀火燒車事件，吳女（51）歲騎乘機車行經金鼎路與資源回收廠便道路口時闖紅燈，遭林女（45歲）駕駛的休旅車撞擊，吳女跌倒在地手腳擦挫傷，但機車瞬間起火燒成骨架，休旅車頭也受波及。

三民二分局交通分隊指出，經查，車禍當時林女駕駛休旅車行駛於中區資源回收廠便道往南方向欲左轉金鼎路，吳女騎乘機車沿金鼎路往西直行，因騎士違規闖紅燈，雙方於路口發生碰撞，造成吳姓女騎士手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙。

請繼續往下閱讀...

此外，機車與休旅車碰撞後，機車瞬間起火，消防人員獲報到場後火勢很快撲滅，但機車已燒成只剩骨架，休旅車則是車頭引擎處也遭火舌波及。

警方初步研判，肇因為吳姓女騎士違規闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，可處1800至5400元罰鍰。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

機車騎士遭休旅車撞擊後，騎士跌落一旁，卡在休旅車下方的機車瞬間起火。（圖由民眾提供）

休旅車與機車碰撞後釀成火燒車。（圖由民眾提供）

消防車抵達現場滅火。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法