AI生成誘「+1」？臉書免費白沙屯媽祖結緣品 小心帳戶被搬空

近日網路流傳「AI生成」的假結緣品，誘騙信眾「+1」，再一步步騙取金錢與金融卡。（民眾提供）

三月瘋媽祖，苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動吸引大批信眾跟隨，許多虔誠信徒會自製結緣品與「香燈腳」分享。不料，近日卻有不肖詐騙集團利用這股熱潮，在臉書散布「AI生成」的假結緣品，聲稱免費贈送價值近千元的登山背包，誘騙信眾「+1」，再以負擔45元運費為餌，一步步騙取金錢與金融卡。

一名參與進香的民眾表示，返家後在臉書看到大量結緣品贈送連結，他留言「+1」後，對方立刻回覆只需負擔45元運費即可領取。他原以為賺到準備轉帳，幸好眼尖的朋友發現圖片中的背包比例怪異，「媽祖」字樣甚至變成亂碼，連代表的「勇」字，都變成怪怪的媽祖圖，明顯是AI生成圖片，他才驚覺有詐，趕緊停止交易。

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警方指出，詐騙集團看準宗教活動期間民眾防備心較低，設計「免費結緣+低運費」話術吸引上鉤，初期僅要求小額轉帳，待取得信任後，再謊稱帳戶遭凍結，要求進行「金流認證」，甚至進一步誘騙寄出金融卡或提供帳戶資料。一旦民眾配合，帳戶恐被用作人頭帳戶，或遭盜領鉅款，損失動輒數十萬元。

警方提醒，媽祖結緣品本為善意分享，卻被詐團利用成犯罪工具，民眾若遇「免費贈送卻要付款」或來源不明的連結，應提高警覺，切勿點擊或提供個資。若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免讓虔誠信仰淪為詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

受騙民眾表示，留言「+1」後，對方立刻回覆只需負擔45元運費即可領取。（民眾提供）

警方指出，詐騙集團看準宗教活動期間民眾防備心較低，用AI設計假結緣品，吸引信眾上鉤。（民眾提供）

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