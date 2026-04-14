壽鞋藏4000萬元的8.4公斤海洛因闖關 警破3層取貨交通、逮5人

警方查扣藏毒的70雙壽鞋，以及8.4公斤海洛因毒品等贓證物。（記者邱俊福攝）

請「鬼」抓「藥」單！跨國販毒集團以壽鞋鞋底夾藏毒品方式，涉嫌在去年底自寮國以國際快捷包裹企圖闖關入境，關務署台北關發現有異經通報刑事警察局偵三大隊第一隊後，共起獲黑市價格4000萬元的8.4公斤海洛因毒品，隨即「以貨追人」，循線連抓取貨的三層交通毒販，共逮汪等5人到案，移送台北地檢署偵辦，檢方經聲押汪等3名收貨人獲准，上月依毒品罪嫌提起公訴。

警方調查，去年11月24日，海關X光機查察包裹時，發現自寮國寄送的2箱壽鞋國際快捷包裹，鞋底中間暗藏一層不明物體，經拆開檢視，從包裹內裝的70雙壽鞋，共起出夾藏的140包第一級毒品海洛因，重達8.4多公斤，立即組成專案小組偵辦。

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26日，物流將包裹送往新北市汐止區一處社區管理室，31歲汪姓收件人特地搭乘計程車依指示到該社區收貨，汪男收貨後，跟駕車於社區外負責監控的43歲莊男碰頭，表達已順利取貨後，汪男即轉往汐止區的一處菜市場，將包裹交付給第二層收貨的58歲高姓男子。

高男拿到包裹，前往新北市中和區一處公園，再將包裹交給第三層收貨的51歲陳男，一路跟監的警方，此時上前逮人，順利逮捕高男，但陳男機警趁隙逃離；警方並同步逮捕汪男、莊男。警方事後經分析資料，12月1日逮捕以手機遠端指揮莊男

的54歲簡男，今年1月21日又前往中和區將逃竄的陳男逮捕。

警方訊後依法將汪等5人移送檢方偵辦，檢方將汪、高、陳等3名收貨人聲押禁見獲准，上月已依法起訴，並持續擴大追查隱身幕後操控的跨國販毒集團成員。

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壽鞋鞋底夾層藏海洛因毒品。（記者邱俊福翻攝）

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