住警器無效？台東市民宅起火 警報「沒響」原因太奇妙

失火住戶表示地上垃圾桶就是火源，並為烏龍火警道歉。（記者劉人瑋攝）

今晚8時左右，位在台東市更生北路一處巷道傳出火警，住戶不小心讓垃圾桶燒起來，只是該住戶有加裝先前消防單位力推的住警器，卻未發揮作用，原來是當時電視開太大聲，住戶以為「是電視發出的聲響」，直到濃煙冒出才發現大事不妙。

警消到場，所有住戶已經逃出屋外，室內雖充滿濃煙，卻也消散得快。事發的鐵皮平房內多住著中老年人，住戶之一的阿嬤顫巍巍地送出大批警義消，不停道歉說，造成烏龍火警實在對不起。

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引起火勢的是廁所垃圾桶，住戶阿嬤稱，由於其中1名住戶在廁所抽菸，未將菸頭完全熄滅就丟垃圾桶，引發濃煙，所幸未造成傷亡。

當警消在調查火場時產生疑問，原本可以輕易撲滅的火警，何以到滿室煙霧才發現？因此首先就詢問「有沒有加裝住警器」，想不到居然有加裝，經詢問鄰居，警消才發現，「問題不在住警器，而是住戶的警覺心太薄弱」。

鄰居及警消皆表示，原來住警器的確有發出警示聲，連鄰居都聽到了，但住戶卻誤以為聲音是「來自電視機」才會充耳不聞，直到濃煙冒出才倉皇逃逸。

警消私下說，有住警器這類適合的工具的確重要，但如何應對，以及具備正確的防災心態和警覺心，才能「利用工具保住生命」；所幸這場火警無人傷亡，但民眾應以此警惕。

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