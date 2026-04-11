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    國圖南館爆「便當之亂」！ 下游包商長期積欠便當錢 店家無奈報案

    2026/04/11 18:15 記者楊金城／台南報導
    國家圖書館南部分館（右）暨國家聯合典藏中心（左）工程持續施工中。（記者楊金城攝）

    國家圖書館南部分館（右）暨國家聯合典藏中心（左）工程持續施工中。（記者楊金城攝）

    預定年底前竣工的「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」（國圖南館）工程，竟傳出「便當之亂」，有分包廠商長期向新營、柳營多家便當店訂餐，卻惡意拖欠貨款，對辛苦經營的在地小店，造成沈重的生計壓力。已有店家向新營警分局報案。

    沈姓店家今天（11日）說，他去年4至7月被累計積欠4萬6千多元，許姓店家被積欠10萬元便當錢最多，據悉不少被積欠幾千元的店家乾脆放棄追討，推估受害的便當業者約有5、6家，一個國家級重大文化建設工程竟出現下游包商積欠便當錢的事，讓人驚訝。

    受害店家指出，下游機電分包商前年起到新營國圖南館施工，每天訂購便當數量不一，起初採月結，包商付款正常，大家也認為是做重大工程的包商不致欠款，但到了去年4月起就開始欠款，向廠商催討積欠便當錢，不是被拖欠，就聲稱沒錢，因為還未拿到工程款；最後下游包商不見蹤影，催討無門。

    像沈姓店家的便當錢被拖欠整整1年，有2店家上月向台南市議員王宣貿、立委賴惠員陳情，王宣貿質疑說「便當事件」相當離譜，分包工程的廠商竟然沒錢付便當錢，讓人懷疑國圖南館的工程承作有問題。

    賴惠員指出，向國圖、國圖南館得標廠商反應，要求負起應有的管理責任，竟然得不到協助，讓基層店家求償無門，後續她一定替鄉親討公道。店家前天並已向新營分局報案。

    位在台南新營的國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心（簡稱國圖南館），建造經費高達57億元，國圖南館占地超過6000坪，未來不僅將成為全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標，預定年底前竣工，啟用則仍待內部設備完成，期程未定。

    國圖南館工程持續推進。（記者楊金城攝）

    國圖南館工程持續推進。（記者楊金城攝）

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