年少吸毒、成年涉犯殺人未遂 養父切心斬斷22年父子情

苗栗地院認為養父請求宣告終止其與陳男間之收養關係為有理由，應予准許。（資料照）

陳姓男子自襁褓就被收養，養父母待之視如己出，然他不思感恩，國中起偷竊、恐嚇勒索，甚染上吸毒惡習，即使入少監仍未受感化，成年後持續吸毒，去年更涉犯殺人未遂。養父心灰意冷，聲請終止收養關係，斷絕父子情份，苗栗地院判准。

養父主張，陳男自襁褓起由他與已故離婚配偶共同收養，陳男國中未畢業行為就日漸偏差，長期吸食毒品，屢遭警方查獲並多次進出勒戒或矯治機構，然仍不知悔改。陳男成年後不務正業，對家庭毫無貢獻，且經常向他索討金錢買毒吸食，致使家庭生活長期處於恐懼與不安之中。

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養父表示，多年來他不停勸導，協助陳男戒毒及就業，然陳男依然故我，未見悔改跡象，近來陳男又因案遭新竹地方法院與苗栗地方檢察署通緝到案，他身心俱疲，為此，依法請求宣告終止兩造間之收養關係。

法官調查，陳男不良紀錄累累，曾入少年觀護所，也被施以感化教育，及令接受觀察勒戒，然去年涉犯殺人未遂、毒品罪而皆處偵查中，認養父主張為真。

法官審酌，陳男自幼被收養照顧迄今，不思反哺，對撫育恩情毫無反饋之心，自2017年迄今，長期反覆犯有非行，甚而吸食毒品，進入感化教育處所後卻不知悔改，亦反覆入監。

陳男現已年滿22歲，猶不知孝順，所作所為令養父備感心寒與失望之至，衡其情狀，認養父請求宣告終止兩造間之收養關係，為有理由，應予准許。

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