吸毒男幻覺砍人險奪命 法官判無罪理由曝

陳男吸毒生幻覺，持刀重砍被害人頸部險釀死亡。檢方求重刑，法院認其犯案時無辨識能力判無罪，須強制監護5年防護社會。（資料照）

陳姓男子因施用毒品產生幻覺，持菜刀砍被害人頸部，一度造成命危，台南地檢署認為，陳男自陷毒癮，與酒駕行為類似，但台南地方法院依精神鑑定，陳男犯案時欠缺辨識能力，判處無罪、監護5年。

2024年7月間，陳男受安非他命引發的精神病影響，出現幻聽，誤認被害人殺其胞弟，遂持菜刀揮砍對方頭頸。被害人受脖頸處有多處撕裂傷與休克，送醫搶救免於死，檢方依殺人未遂罪起訴，主張陳男明知毒品危害仍施用，應適用「原因自由行為」規定，與正常狀態犯罪同受處罰。

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「原因自由行為」的意思是指，行為人「故意或過失」讓自己陷入精神障礙狀態，而且在精神正常的時候，就對後續的犯罪有「故意」或「可以預見」。例如2019年的台鐵殺警案，檢察官一度主張，是因為兇手停藥，是故意讓自己陷入失控狀態，但二審與最高法院都未採這個見解。

但是，陳姓男子有吸毒的習慣，醫院鑑定報告指稱，陳男案發時確受毒品影響大腦，在幻覺下犯法。法官認為，陳男與被害人平日無仇怨，過去前科多為竊盜或施用毒品，無因精神病攻擊他人紀錄。認為檢方證據不足以證明他在精神正常時，有殺害他人的故意或預見可能性，很難認定是屬「原因自由行為」。

最終一審判決陳男無罪，認定陳男無責任能力，但考量其雙親不在，僅與弟弟同住且家庭支持功能不佳，加上毒癮深且無法定期服藥，若留在社區有極高再犯危險。為達社會防衛與治療目的，宣告須令入相當處所施以監護5年。全案仍可上訴。

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