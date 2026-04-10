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    首頁 > 社會

    國中堂哥猥褻國小堂妹 夜市擺攤父母連帶判賠百萬

    2026/04/10 06:05 記者王捷／台南報導
    台南兩名國中堂哥與國小堂妹同住時多次猥褻，更以借面具逼迫就範。被害家屬提告求償，法院認父母未盡監督責任，判連帶賠償100萬元。（資料照）

    台南兩名國中堂哥與國小堂妹同住時多次猥褻，更以借面具逼迫就範。被害家屬提告求償，法院認父母未盡監督責任，判連帶賠償100萬元。（資料照）

    兩名國中少年與年幼堂妹同住期間，多次對堂妹猥褻，還以借用萬聖節面具為由迫使堂妹口交，女童母親求償280萬多元，台南地方法院認定少年與在夜市擺攤的父母應負連帶責任，判賠被害方100萬元，全案可上訴。

    少年與被害女童在2022年9月至2023年10月底同住祖父母家，少年明知女童年幼，多次要求觸碰隱私部位。其中一名少年在萬聖節前，利用女童想借用面具的心理，以要面具就要幫忙口交迫使屈從。因雙方為家族成員，女童難以即時求助甚至產生自責。

    案件因女童母親進行日常教育時，女童脫口而出曝光。事發後女童受創嚴重，依據輔導紀錄，一名女童認為是自己未拒絕才導致事件，充滿愧疚不安；另一名女童性格轉為怯懦且出現高度防衛，甚至為免師長擔憂，呈現假性安好。母親遂向少年及其父母提告，求償精神慰撫金與醫療費。

    被告方在庭上抗辯，指稱少年思慮不周，父母靠夜市擺攤維生，請求減少金額並質疑指述真實性。法官認為，女童對主要情節描述一致，輔導紀錄亦呈現創傷徵狀，認定少年具備識別能力。由於少年父母未能舉證已盡監督義務，依法必須負連帶損害賠償責任。

    法官審酌雙方經濟狀況，考量女童身心受創程度及母親親權受侵害情節重大。最終判決加害少年與父母應連帶給付兩名女童55萬元與25萬元，並賠償女童母親20萬元，總計判賠100萬元。女童主張的醫療費用，則因未舉證因果關係遭駁回。

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