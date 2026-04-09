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    首頁 > 社會

    通緝犯拒檢奔逃 國6驚險追逐 警隧道內持槍壓制逮人

    2026/04/09 23:59 記者陳鳳麗／南投報導
    員警喝令女乘客蹲下接受盤查。（圖擷自Threads 網友mr.beer7_14拍攝的影片）

    員警喝令女乘客蹲下接受盤查。（圖擷自Threads 網友mr.beer7_14拍攝的影片）

    國道6號9日傍晚有汽車行車速度不穩，巡邏國道警察示意停車受檢，該車不停且加速逃逸，警方追逐到埔里隧道內才將其攔下，並壓制駕駛和女性乘客。女乘客下車後被警方喝令蹲下，經查駕駛劉姓男子是台中地檢署通緝犯，已被警方逮捕歸案。目擊過程的網友驚魂未定，直呼「真的會嚇爛」。

    今（9日）傍晚5時許，國道七隊巡邏車在國道6號23公里路段，發現有車輛忽快忽慢，且還不時偏離車道，十分危險，示意該車停下受檢，但是這部車拒停，且踩油門加速往埔里方向奔逃。警方一路追到28.1公里路段，即在埔里隧道內才攔下這部車。

    警方為防止駕駛和乘客脫逃，一度拔槍警戒，並要車上的人下車接受盤查，後方車輛行車記錄器拍到員警持槍喝令女乘客蹲下畫面。後來將影片PO在Threads上，標註「國道六號…真的會嚇爛！」。

    警方經查，駕駛劉姓男子被台中地檢署和台中地院通緝，當場逮捕，帶回國道七隊偵訊後移送台中地檢署。

    警方追逐到埔里隧道內才攔下不肯停車受檢的汽車，並壓制駕駛和女性乘客。（圖擷自Threads 網友mr.beer7_14拍攝的影片）

    警方追逐到埔里隧道內才攔下不肯停車受檢的汽車，並壓制駕駛和女性乘客。（圖擷自Threads 網友mr.beer7_14拍攝的影片）

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