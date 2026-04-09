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    急煞連環撞！蘆洲賓士、公車「三明治」夾擊機車 4人受傷送醫

    2026/04/09 22:07 記者吳仁捷／新北報導
    新北市孫姓婦人因前方竄出機車，車輛自動感應減速煞停，後方孫姓騎士、公車連環追撞，造成4人受傷送醫。（警方提供）

    新北市孫姓婦人因前方竄出機車，車輛自動感應減速煞停，後方孫姓騎士、公車連環追撞，造成4人受傷送醫。（警方提供）

    張姓女子今天駕駛賓士電動車途經新北市蘆洲一帶，疑因前方機車從路肩衝出，她緊急煞車，後方騎機車的孫姓老翁閃避不及撞上，最後方陳姓男子駕駛公車再撞上孫翁機車，險些釀成夾困；這起車禍造成3車四人受傷。至於車禍肇因，不排除最前方車輛急停，以及後方機車、公車未注意車前狀況釀禍，車禍肇因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

    新北市蘆洲區集賢路今天傳出連環車禍，警方到場，發現一輛機車遭賓士電動車及公車前後夾撞，機車全毀，7旬孫姓騎士，以及公車上51歲林姓女子、35歲康女、24歲高女3人因緊急煞車受傷，共4人送醫，所幸孫翁逃過死劫。

    警方過濾監視器，發現61歲張女駕駛電動車途經該路段，遇到前方一輛機車衝出煞停，後方孫翁騎乘機車反應不及撞上、公車再從後追撞孫翁機車，造成孫翁及公車上3女受傷。

    警方對3名駕駛酒測，都沒有酒精反應。張女辯稱，當時座車右側機車竄出，車輛感應減速，她以為撞到物品煞停，未料隨即遭追撞，孫翁及陳姓公車司機都反應不及，撞上前車。警方將這起車禍依規定處理，至於車禍肇因、責任歸屬及賠償責任，仍待進一步調查釐清。

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