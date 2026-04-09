五股修車廠奥迪男狠撞貸款公司 2老闆大亂鬥原因曝

五股陳姓男子開車撞破自家修車廠對面的貸款公司。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股區一間貸款公司昨天（8日）遭歹徒開車衝入，撞破玻璃門、裝潢。肇事陳姓男子隨即開車回距離案發處約50公尺的車行報案。遭撞的貸款公司負責人鄭男不甘示弱，帶多人到車行尋仇，警方趕抵逮捕陳嫌及鄭嫌共4人送辦，今天加強巡邏，約制尋仇。

昨天下午2點左右，五股四維路二胎貸款公司遭奧迪轎車撞破玻璃門，駕駛陳嫌隨即開回案發處對面的車行，報案自首。同一時間，貸款公司負責人鄭男撂來6人，到車行要尋仇，警方趕抵，鄭嫌等人鳥獸散，警方先逮捕陳嫌，他反控鄭嫌恐嚇女友，他為替女友出氣，開車撞店洩憤。

請繼續往下閱讀...

警方到三重區力行路逮獲鄭嫌等3名惡煞，鄭嫌辯稱，他委託陳嫌女友處理二胎，雙方因債務結怨，他要求陳嫌女友出面解決，對方遲不出面。

據了解，警方初步調查，遭撞的貸款公司、修車廠相距僅約50公尺。開車撞貸款公司的51歲陳男經營修車廠，辯稱貸款公司鄭男曾委託女友處理房屋二胎借貸，產生債務糾紛，雙方結怨，他不滿鄭嫌恐嚇女友，憤而撞店出氣。

據了解，陳嫌開車衝撞貸款公司，路人見狀報警，警方趕到修車行時，鄭嫌也帶6名惡煞到車行想圍毆陳嫌，員警連忙阻隔雙方，鄭嫌等人趁亂逃離，警方循線到三重逮回鄭嫌等3人。警訊後將陳嫌依殺人未遂、傷害、毀損等罪嫌，將貸款公司鄭嫌等3人依聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嫌，全都移送新北地檢偵辦。

陳男開奥迪撞貸款公司。（記者吳仁捷翻攝）

貸款公司遭車撞入。（記者吳仁捷翻攝）

警方逮捕4人送辦。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法