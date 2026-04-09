蔡正元出招拚出獄及再審 高院全部打槍

蔡正元是「三中案」唯一有罪的人，上月底入監服刑。（資料照）

前國民黨立委蔡正元在「三中案」被控侵吞阿波羅公司資產約2.8億元，一、二審依業務侵占罪判處3年6月徒刑，不得上訴；蔡正元出招聲請再審及暫緩入監，高院合議庭認為，蔡正元所提出的主張與刑事訴訟法再審要件不符，駁回聲請。

台北地院一審判決，蔡正元犯業務侵占罪處3年6月；又犯商業會計法第71條第4款之不為紀錄致生財報不實罪處6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。犯罪所得新台幣2億8032萬元沒收，蔡正元被訴公益侵占無罪，洪菱霙、洪信行均無罪。

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高院二審判決，蔡正元業務侵占罪仍判3年6個月，針對業務侵占、背信的部分，蔡正元不得上訴，另犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元，但蔡正元妻子洪菱霙增加4113萬元沒收金額。

蔡正元聲請再審，高院開訊問庭時，蔡正元及其律師主張阿波羅公司為他獨資設立，他透過阿波羅公司作為此交易的平台，並無侵占阿波羅公司的資產。檢方強調，蔡正元的聲請不符刑事訴訟法的規定，建請裁定駁回。

高院合議庭認定，蔡正元主張僅重述審理時的抗辯內容，無非對原確定判決依卷內證據所為的認定再行爭執，與《刑事訴訟法》第421條所定再審要件不符。

高院合議庭認為，聲請人提出的新證據，無論單獨或與既有證據綜合判斷，均不足以動搖原判決認定事實，亦與法定再審事由不合，因而認定再審聲請無理由，予以駁回。此外，因再審聲請已遭駁回，其聲請停止執行刑罰亦無依據，併予駁回。

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