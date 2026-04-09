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    小心！保溫瓶誆媽祖結緣品詐騙 女信徒險損失60萬元

    2026/04/09 19:14 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓婦人領取網路上的免費「媽祖結緣保溫瓶」，差點中了詐騙集團的圈套，被騙60萬元。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓婦人領取網路上的免費「媽祖結緣保溫瓶」，差點中了詐騙集團的圈套，被騙60萬元。（記者陳建志翻攝）

    白沙屯媽祖進香、大甲媽遶境活動即將在本月展開，全台「4月瘋媽祖」，但詐騙集團看準信徒虔誠信仰的心，以「免費贈送結緣品」進行詐騙，台中太平區60多歲陳姓婦人，近日在網路上看到有版主免費贈送「媽祖結緣保溫瓶」，傳訊要領取，卻險些被詐騙60萬，所幸民眾察覺有異報案，員警到場察覺是詐騙加以勸說，幫婦人保住辛苦積蓄。

    太平分局新平派出所警員陳玲玲，本月2日晚間7點多接獲報案，指稱「有婦人在超商內提款機前神情緊張，舉止疑似遭到詐騙，請警方前來協助」。員警到場瞭解後，發現原來是陳姓婦人日前瀏覽臉書時，看到一化名「小萱」版主的社群，發文表示將免費贈送自製某知名宮廟的「媽祖結緣保溫瓶」，陳婦不疑有他即私訊表達領取意願。

    當時對方誆稱要透過某超商的送貨系統寄送，隨即傳送一串不明網址連結，待陳婦加入後即有假冒的客服人員聯繫，謊稱買家「因缺乏金流認證且未實名認證無法進行交易，需要買家提供銀行帳戶資料進行核實」。

    當時該名假客服人員還以急迫的語氣，營造一種不趕快處理就會被罰款的情境，讓陳婦掉入其話術中，還被要求先轉帳2萬元的驗證金才能解除限制，因陳婦平時獨居，對網路操作並不熟悉，當下情緒緊張、心神不寧在超商直盯著螢幕ATM卻不知如何下手，所幸員警及時到場勸阻。

    起初陳婦還深信不疑，但在員警耐心解釋這類「假網購、假客服」的詐騙套路後，陳婦才驚覺自己險遭詐騙，並稱「最近媽祖遶境話題相當熱絡，加上本身獨居也沒有親友可以討論，才掉入詐騙集團的陷阱」，感謝員警的及時協助幫她保住積蓄。

    台中陳姓婦人領取網路上的免費「媽祖結緣保溫瓶」，卻被詐團以假客服和假訊息誆稱要凍結帳戶。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓婦人領取網路上的免費「媽祖結緣保溫瓶」，卻被詐團以假客服和假訊息誆稱要凍結帳戶。（記者陳建志翻攝）

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