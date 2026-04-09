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    首頁 > 社會

    嚴防塑膠袋囤積哄抬 北檢啟動跨區查訪

    2026/04/09 19:03 記者劉詠韻／台北報導
    台北地檢署透過「查緝民生犯罪聯繫平台」啟動跨區域實地查訪行動，掌握市場實際情況。（台北地檢署提供）

    台北地檢署透過「查緝民生犯罪聯繫平台」啟動跨區域實地查訪行動，掌握市場實際情況。（台北地檢署提供）

    塑膠袋缺貨，雙北市部分店家反映，塑膠紅花袋、耐熱袋及紙碗塑膠蓋供貨量略有縮減，小型耐熱袋、背心袋也偶有缺貨。為掌握市場實際情況，台北地檢署今天依高檢署指示，透過「查緝民生犯罪聯繫平台」啟動跨區域實地查訪行動，結合調查局、警察機關及地方行政單位，深入雙北市場第一線，了解塑化製品供應與價格變動，確保民生物資市場正常運作。

    台北市由檢察事務官組長許瑞蘋率隊，會同台北市調查處、台北市刑大及中正一分局，以及市府消保官、市場處及商業處等單位，實地查訪中正區城中市場的五金行、小吃店及周邊攤商。店家反映，塑膠紅花袋、耐熱袋及紙碗塑膠蓋近期上游供貨量略有縮減，進貨成本微幅上漲，但整體市場交易仍屬正常，未見刻意囤積、哄抬價格或混淆標示等異常情形。

    新北市則由檢察事務官組長趙怡晴帶隊，會同法務部調查局新北市調查處、新北市警察局刑事警察大隊及新店分局，以及經發局、消保官等單位，走訪新店區建國市場周邊商行。雖有店家反映小型耐熱袋、背心袋偶有缺貨，將依未來價格變動決定是否進貨，並在店內張貼告示鼓勵顧客自備購物袋，但尚未出現明顯異常情況。

    北檢說，持續透過跨區域聯合查訪，掌握塑化製品從供應端到零售端的流通與價格變化脈絡，並強化聯繫平台的情資整合與動態監測。一旦發現有人為操縱供需或價格異常，將立即介入查處，以確保市場運作健全，穩定民生物資供應與社會大眾信心。

    北檢透過「查緝民生犯罪聯繫平台」啟動跨區域實地查訪行動。（台北地檢署提供）

    北檢透過「查緝民生犯罪聯繫平台」啟動跨區域實地查訪行動。（台北地檢署提供）

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