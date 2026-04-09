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    二手店驚見「台中警察背心」 六分局：假冒執行職務最高判3年

    2026/04/09 17:53 記者許國楨／台中報導
    「警察背心」在二手店賣200元，引發網友熱議。（擷自「爆廢公社」）

    「警察背心」在二手店賣200元，引發網友熱議。（擷自「爆廢公社」）

    台中逢甲商圈一間二手衣店，近日出現一件「警察背心」，不僅繡有警徽，還清楚標示「台中市政府警察局第六分局」，原價標籤顯示3880元，卻被以200元低價出售，畫面曝光後引爆網路熱議，不少網友直呼「這也敢賣？穿出門會不會出事？？」

    警︰是警友辦事處發的「團體服」

    台中市警第六分局對此指出，該件背心並非正式警察制服，而是2年前警友辦事處於警察節訂製發放的「團體服」，提供給員警與相關人員使用，性質上屬於紀念或活動服裝，單純買賣或穿著本身並不違法，然而若穿著類似服飾進而「讓他人誤認為警察」，恐涉及刑法第159條「冒用公務員服飾」，可處1萬5千元以下罰金；若進一步假冒警察執行職務，則可能觸犯刑法第158條「僭行公務員職權罪」，最重可處3年以下有期徒刑。

    有網友在社群貼文分享，自己逛店時意外發現這件特殊服飾，質感看似不差，外觀也相當接近警方勤務背心，但價格卻低得驚人，他忍不住好奇發問：「這種衣服可以買嗎？可以穿出門嗎？」貼文一出立刻吸引大量留言討論。

    不少網友開始發揮想像力，有人開玩笑表示「尾牙、萬聖節直接有裝備」、「穿去夜店應該很有用」、「遇到糾紛先穿上再說」，甚至有人笑稱「詐騙集團應該很需要」。也有人半開玩笑建議：「穿去分局借廁所看看會不會比較方便。」、「這種東西不要亂穿，小心吃上官司」、「買沒問題，但穿出去被誤會就麻煩了」、「如果被警察盤查，應該會很尷尬」。

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