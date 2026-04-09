竹聯幫弘仁會車手淪通緝犯 蔣囷祐潛逃柬埔寨刑事局押解返台

刑事局國際科幹員自泰國押返蔣囷祐等2名通緝犯。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫弘仁會台南分會成員蔣囷祐，擔取款車手涉詐欺、洗錢等8案，前年潛逃柬埔寨後，陸續被各地檢署及法院發布通緝，上月他跟另名因毒品、強制性交案被通緝的黃男，採陸路入境泰國時，刑事警察局國際科經協請泰國皇家警察總署移民總局幫忙逮捕2人，今天押解返台歸案。

國際科表示，33歲男子蔣囷祐，為竹聯幫弘仁會台南分會成員，自2023年起涉嫌擔任詐欺取款車手，受犯罪集團指揮於全台各地領取詐騙款項，蔣男被查獲後，於前年潛逃柬埔寨藏匿，並經常透過陸路遊走泰國，隨後因詐欺、洗錢等8案，被各地檢署及地方法院發布通緝。

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另29歲黃男則涉嫌販賣依托咪酯毒品，被查獲後於2023年潛逃柬埔寨，仍遠端操控國內成員實施販毒犯罪，且他跟蔣男相同，常遊走泰國、柬埔寨。此外，黃男更因強制性交罪經判處有期徒刑8年10月定讞，共計被桃園地檢署及桃園地院發布毒品、強制性交等3案通緝。

上月間，國際科接獲情資，蔣、黃2人從柬國以陸路入境泰國，經與泰國皇家警察總署移民總局合作下，順利在泰國邊境將2人逮捕，2人落網時拒絕返國，但經刑事局國際科駐泰國聯絡組與泰國皇家警察總署移民總局協調下，今天成功押解2人回台歸案。

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