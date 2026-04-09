專找同鄉白牌車！越南移工暴力團假叫車真擄人 主謀重判10年4月

彰化地院審理越南籍移工假叫車真綁人連環案件，主嫌阮孟德判處10年4月有期徒刑，其餘6名被告分別判7年6月至10年不等刑期。（記者陳冠備攝）

彰化縣鹿港鎮去年4月驚傳移工犯罪集團連環犯案。一群越南籍移工組成暴力犯罪集團，鎖定同為越南籍的白牌計程車司機，以「叫車」為幌子，實際對司機進行擄人勒贖與強盜。若被害人抵抗，便銬上腳鐐、持電擊棒毆打逼款，總計逼迫對方匯出4000萬元越南盾（約新台幣4萬5000元），並劫取現金6000元。彰化地院審理後，將主嫌阮孟德依擄人勒贖及強盜罪，判處10年4月有期徒刑，其餘6名被告分別判處7年6月至10年不等刑期。

判決書指出，阮孟德（26歲）於去年4月間，加入以范家富（另結案）為首的犯罪集團，與阮國芳、武明孝等人分工犯案。該集團專門透過通訊軟體聯絡白牌司機，假意叫車，上車後隨即施以毆打、控制行動，脅迫被害人聯繫越南家屬匯款，藉此強奪財物。

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114年4月7日深夜11時許，該集團成員利用通訊軟體約出武姓白牌車司機。阮孟德等4人上車後，隨即施以毆打、控制行動，脅迫其聯繫越南家屬匯款，並恐嚇「若不匯款不會善罷甘休，也不會放人」。武男親友陸續匯出越南盾1000萬元、500萬元及500萬元，合計約新台幣2萬6000元。阮男等人確認款項入帳後，直到翌日凌晨2時才將人釋放。

未料這夥人食髓知味，隔天晚上又以相同手法鎖定另一名阮姓白牌司機。上車後立刻將被害人強押至後座，控制行動後洗劫車上現金6000元，並強取手機轉帳越南盾500萬元（約新台幣6000元）。

不過眾人並不滿足，又找來蘇姓等4名集團成員接手，將阮男載往苗栗一處偏僻民宅拘禁，並持棍棒及電擊棒毆打，致其全身多處挫傷，同時以電話向遠在越南的妻兒勒贖越南盾3億元。經討價還價後，家屬匯款越南盾1000萬元（約新台幣1萬3000元），但集團成員仍繼續拘禁被害人，直到家屬報警。4月10日傍晚警方救出阮男，當場查獲多名嫌犯，並扣得手銬、腳鐐、電擊棒等證物。

法官審理認為，阮孟德等人在我國境內組織暴力犯罪，並以同鄉司機為目標，利用信任關係設局犯案，嚴重危害人身自由與社會治安，且犯後否認犯行、未與被害人和解。法官依擄人勒贖罪、結夥三人以上強盜罪，分別判處阮孟德10年4月、阮國芳與武明孝各10年，其餘成員則判處7年6月至7年8月不等有期徒刑，並均於刑滿或赦免後驅逐出境。

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