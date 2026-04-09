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    批跑山獸遭炎上！消防署副署長簡萬瑤原喊支持教官 發現逆風悄刪這句

    2026/04/09 17:30 即時新聞／綜合報導
    防署副署長簡萬瑤原先在底下喊支持教官+1，發現風向不對後悄悄修改留言。（圖擷自臉書）

    防署副署長簡萬瑤原先在底下喊支持教官+1，發現風向不對後悄悄修改留言。（圖擷自臉書）

    捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）在徵求家屬同意後，搜尋47天後發現登山失聯男子遺體，並獲得10萬元報酬，不料卻一名林姓搜救教官卻批評其「趁火打劫」、「賞金獵人」，慘遭網友罵翻；6日林姓教官再度發文，遭到網友二度砲轟，有眼尖的網友發現，消防署副署長簡萬瑤原先在底下喊支持教官+1，發現風向不對後悄悄修改留言。

    林姓搜救教官批「跑山獸」羅培德趁火打劫遭到廣大網友撻伐，被網友罵翻後，林姓教官刪文，6日再度以「我為什麼生氣」為題發文，稱面對災害受難者，最基本的應該是「尊重」，不該進行二次消費，尤其在已經收取酬勞的情況下。他指出搜救任務包含調度、搜索、後勤等，並非單一英雄主義，強調「沒有人會為了一場尋人任務去累積名聲」。

    此篇貼文暗指「跑山獸」累積名聲、消費受難者，再度被慘遭炎上，有眼尖的網友發現，消防署副署長簡萬瑤在這篇貼文底下原先留言「選擇沈默就是縱容支持教官+1」，疑似發現風向不對後，悄悄修改留言，將「支持教官+1」刪除。

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