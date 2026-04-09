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    長期照顧失控毆死高齡癌父 獨生女減刑輕判4年9月、上訴駁回

    2026/04/09 16:12 記者楊心慧／台北報導
    新北市1名陳姓女子長期照顧罹患癌症的高齡父親，2023年1月間，因餵食等問題，引爆累積的不滿情緒，竟毆父致死。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    新北市1名陳姓女子長期照顧罹患癌症的高齡父親，2023年1月間，因餵食等問題，引爆累積的不滿情緒，竟毆父致死。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    新北市1名陳姓女子長期照顧罹患癌症的高齡父親，2023年1月間，因餵食等問題，引爆累積的不滿情緒，竟毆父致死，新北地院認定陳女觸犯對直系血親尊親屬傷害致死罪，判處4年9月徒刑。案經上訴，陳女不認檢察官控「接續數日」毆父，高院今宣判駁回上訴。

    陳女長期獨力照顧罹患失智症及肺腺癌的父親，因需負擔生活與醫療開銷，身心俱疲。2023年1月間，因父親不配合照護，陳女情緒失控，多次徒手及持椅腳毆打，造成其全身多處瘀傷及內出血。

    陳父因傷勢累積，引發低血容及橫紋肌溶解症，送醫後不治，檢方依傷害直系血親尊親屬致死罪起訴。新北地院審理時，陳女坦承犯行，並陳述長期照護壓力及經濟困境；法官考量其照護背景與犯罪情節，認屬情輕法重，依法減刑，判處有期徒刑4年9月。

    高院合議庭表示，陳女上訴主張長期承擔照護責任、經濟壓力沉重且身心狀況不佳，並已獲家屬諒解等情，原審量刑時均已納入考量，並無違法或不當。

    至於陳女請求判處最低刑度，高院合議庭認為，她在偵查初期曾否認毆打，對傷勢來源及案發情形均稱不知，甚至有誤導偵辦之虞，直至法醫鑑定結果出爐，並經檢方逐一詢問後，才坦承犯行，與自始認罪者不同，難以從輕至最低刑度。

    高院合議庭指出，原審已依《刑法》第57條審酌各項量刑因素，未逾法定範圍，也無裁量濫用或重複評價情形，認定量刑適當，駁回上訴。

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