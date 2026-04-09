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    首頁 > 社會

    高雄男連刷3車釀1傷肇事逃逸 警漏夜循線逮人

    2026/04/09 06:11 記者陳文嬋／高雄報導
    吳男駕車連刷3車釀1傷竟肇事逃逸。（民眾提供）

    吳男駕車連刷3車釀1傷竟肇事逃逸。（民眾提供）

    高雄市吳姓男子駕駛休旅車昨天（8日）深夜行經鳳山區經武路，竟接連撞上路旁停放的2輛機車、1輛自小客車，造成曾女腿部擦挫傷，還涉嫌肇事逃逸；警方今天凌晨以車追人將他查緝到案，是否毒駕仍在檢驗中，將依肇事逃逸致人受傷罪嫌函送法辦。

    鳳山警分局文山派出所昨天深夜近11時接獲通報，鳳山區經武路343號前發生一起道路交通肇事逃逸案件，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並同步調閱周邊監視器及相關車輛行車紀錄器畫面，迅速掌握肇事車輛動向。

    警方初步調查，肇事車輛為一輛白色休旅車，撞擊路旁停放汽、機車後肇事逃逸，造成2部機車及1輛自小客車受損，曾女（30歲）剛好要去牽車受波及，造成腿部及腳部輕微擦挫傷，自行前往醫院就醫，所幸沒有生命危險。

    警方擴大調閱監視畫面，鎖定涉案駕駛吳男（56歲），一路追到大寮區內坑路附近，尋獲肇事休旅車，逐戶訪查將吳男帶返派出所偵辦。

    警方對吳男實施酒測，確認酒測值為0，並以毒品唾液檢測，結果還沒出來，尚在檢驗中。據了解，吳男稱有喝一點酒，才會肇事逃逸，不過警方找到人時酒測值是0，後續將依肇事逃逸致人受傷罪嫌函送法辦。

    鳳山警方呼籲駕駛人行車應遵守交通規則，若發生交通事故，應立即停車處理並報警，協助傷者就醫，切勿心存僥倖肇事逃逸，以免觸法受罰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    吳男駕車連刷3車釀1傷竟肇事逃逸。（民眾提供）

    吳男駕車連刷3車釀1傷竟肇事逃逸。（民眾提供）

    警方循線逮獲吳男偵辦。（民眾提供）

    警方循線逮獲吳男偵辦。（民眾提供）

    吳男駕車連刷3車釀1傷竟肇事逃逸。（民眾提供）

    吳男駕車連刷3車釀1傷竟肇事逃逸。（民眾提供）

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