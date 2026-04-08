警破門救援失聯男子 及時排除梗塞物鬼門關搶回一命

高雄警方破門救援失聯男子，及時排除異物化險為夷。（民眾提供）

高雄62歲張姓男子獨自於鹽埕區租屋，傳訊給盧姓女友人，表示身體不適後隨即失聯，她擔心其安危向警方報案，員警火速趕至張租處，發現大門內鎖，警方破門而入，進屋發現張男倒臥地板，呼吸困難且無法言語，迅速聯繫醫護人員到場救援。

鹽埕分局今（8）日指出，五福四路派出所於前晚22時許接獲盧女報案，稱其友人張男（約62歲）傳訊表示身體不適後隨即失聯。

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員警火速趕赴鹽埕區新樂街張男住家，發現大門深鎖且呼叫無人回應，便通知房東到場協助，房東同意破門而入，赫然發現張男倒臥地板，呼吸困難且無法言語，迅速聯絡119救護車。

醫護人員抵達後，發現張男疑因異物梗塞導致呼吸受阻，立刻使用儀器將異物抽出，及時阻止憾事發生，並隨即送往醫院急救後，通知家屬前往照護。

鹽埕警分局呼籲，民眾應多加留意身邊親友的生活動態，若發現親友傳出求救訊息或異常失聯，可立即撥打110或119報案，警方將持續秉持救人如救火之精神，第一時間提供必要協助，全力守護民眾生命安全。

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