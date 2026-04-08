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    首頁 > 社會

    4歲童也不放過！台中棒球狼教練染指數十童 已28人請求國賠

    2026/04/08 21:26 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕指出，法制局已協助受害學童請求國賠。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕指出，法制局已協助受害學童請求國賠。（記者蘇孟娟攝）

    台中市驚傳國小棒球教練涉性侵、性騷學童，甚至傳有年僅4歲幼童受害，檢方連三度起訴，受害人累計恐達數十人，因當事學校未落實查核不適任教師系統、揪出狼教練，導致學童持續受害，台中市法制局指出，截至7日已有28人請求國賠，已協議成立14件，有1件協議未成，另13件審議中。

    這起校園狼教練案在2024年因有家長出面控訴，事件曝光，經檢方調查，狼教練向年幼學童伸魔爪，受害人數不斷攀升。台中市教育局指出，前兩次起訴各有32名及10名受害人，近日第三波偵結，又新增11人受害（尚未接獲起訴書，未釐清是否有跟前兩次起訴受害人重疊），受害人數累積數十人，傳最年幼受害人年僅4歲，第三波起訴中受害人也有8歲幼童，讓各界震驚。

    更有甚者，事發後被查出該教練之前有猥褻前科，但當事學校聘任該名教練6年來均未進行「不適任教師查詢系統」查核，未能及時揪出狼教練，以致受害人持續擴大，台中市政府設立法律協助小組提供法律諮詢。

    法制局長李善植指出，前兩次起訴中的被害人，截至7日統計，已有28人請求國賠，除1件家長拒絕出席、協議不成立外，目前已有14例協議成立，另13件審議中，將請學校儘速聯繫律師及家長召開國賠連繫會議。

    李善植說，檢方新近第三次起訴中的受害人若需法律諮詢，市府也會全力協助。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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