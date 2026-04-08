法院外對前妻丈夫比「割喉」手勢 狠男遭判拘役20天

許男在法院內，涉嫌做出割喉手勢，意圖恐嚇前妻老公，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

高市許姓男子在法院調解庭外，因細故與前妻的丈夫發生口角，先以手指向對方後，旋以左手置於喉部橫劃，被橋頭地院認定具有威脅、警告意圖，依恐嚇罪判處拘役20天，得易科罰金。

據了解，被告許男離婚後，與前妻仍有家事官司，在楠梓區高雄少年及家事法院審理外，並跟其夫甲男素來不睦。2024年12月16日下午，法院通知許男等人前來調解，許男與甲男起口角，涉嫌先以手指向他，隨後以左手置於喉部，由右往左橫劃，做出割喉動作。案經甲男報案後，警方依涉嫌恐嚇罪，將許男移送橋頭地檢署偵查、起訴。

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許男指稱，案發前因甲男阻止他拿隨身碟給其小孩，並向小孩表示「不要拿，拿這個不好」，一時情緒激動，做出比劃動作。又說，自己學機電，內行人都知道該動作是立刻停止，沒有恐嚇意思，況且，對方也沒有因此感到害怕。

地院法官開庭調查，認定許男割喉舉動，已讓甲男心生畏懼，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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