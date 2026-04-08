為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    法院外對前妻丈夫比「割喉」手勢 狠男遭判拘役20天

    2026/04/08 21:35 記者鮑建信／高雄報導
    許男在法院內，涉嫌做出割喉手勢，意圖恐嚇前妻老公，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

    許男在法院內，涉嫌做出割喉手勢，意圖恐嚇前妻老公，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

    高市許姓男子在法院調解庭外，因細故與前妻的丈夫發生口角，先以手指向對方後，旋以左手置於喉部橫劃，被橋頭地院認定具有威脅、警告意圖，依恐嚇罪判處拘役20天，得易科罰金。

    據了解，被告許男離婚後，與前妻仍有家事官司，在楠梓區高雄少年及家事法院審理外，並跟其夫甲男素來不睦。2024年12月16日下午，法院通知許男等人前來調解，許男與甲男起口角，涉嫌先以手指向他，隨後以左手置於喉部，由右往左橫劃，做出割喉動作。案經甲男報案後，警方依涉嫌恐嚇罪，將許男移送橋頭地檢署偵查、起訴。

    許男指稱，案發前因甲男阻止他拿隨身碟給其小孩，並向小孩表示「不要拿，拿這個不好」，一時情緒激動，做出比劃動作。又說，自己學機電，內行人都知道該動作是立刻停止，沒有恐嚇意思，況且，對方也沒有因此感到害怕。

    地院法官開庭調查，認定許男割喉舉動，已讓甲男心生畏懼，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播