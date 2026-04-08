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    騎士命大！休旅車「鬼切」輾過停等機車肇逃 埔里警鎖定駕駛人

    2026/04/08 19:11 記者陳鳳麗／南投報導
    休旅車左轉後切至對向車道，輾過停等紅燈的機車和騎士。（擷取自臉書「八卦村─行車紀錄器影片上傳中心」）

    休旅車左轉後切至對向車道，輾過停等紅燈的機車和騎士。（擷取自臉書「八卦村─行車紀錄器影片上傳中心」）

    埔里鎮前日傍晚發生驚心動魄的車禍！一部休旅車從中正路左轉往和平東路時，直接輾過在和平東路停等紅燈的機車騎士，休旅車有停下2、3秒，隨即踩油門加速離去，所幸騎士命大，從汽車底盤下翻滾出來，身上多處擦挫傷，全程都被後方車輛的行車紀錄器拍下並PO上網。埔里警方表示，已掌握肇逃汽車駕駛身分，將傳喚偵辦。

    該起驚悚的車禍，發生在6日傍晚5時許，1部休旅車從埔里鎮中正路左轉和平東路，幾乎是「盲切」方式，車子沒有駛進應行的車道，反而直衝對向車道，直接從停等紅燈的一部機車輾壓過去，眼看機車連人被捲進底盤，很快地機車騎士從底盤下方翻滾出來，跌坐在馬路上。

    休旅車過機車後停下約2、3秒，但駕駛沒有下車查看，並隨即踩油門將車子開走，休旅車鬼切輾過機車、肇逃的過程，被停等紅燈汽車的行車紀錄器拍下，該影片PO到臉書社團「八卦村─行車紀錄器影片上傳中心」，以及Theads平台，很多網友看到該影片直稱「超恐怖！」

    埔里警方表示，該肇事逃逸車禍，警方已完成蒐證，並掌握肇逃駕駛的身分，將進行傳喚偵辦。所幸38歲的張姓機車騎士僅身上有多處擦挫傷，意識清醒，傷勢無大礙。

    機車騎士命大從汽車底盤下翻滾出來，跌坐地上，鞋子都飛了。（擷取自臉書「八卦村─行車紀錄器影片上傳中心」）

    機車騎士命大從汽車底盤下翻滾出來，跌坐地上，鞋子都飛了。（擷取自臉書「八卦村─行車紀錄器影片上傳中心」）

    被輾過的機車面目全非，騎士的鞋子被撿回來，放在機車踏板上。（埔里警方提供）

    被輾過的機車面目全非，騎士的鞋子被撿回來，放在機車踏板上。（埔里警方提供）

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