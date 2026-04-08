移動製毒廠？屏東廂型車拒檢撞警車 起出大批安毒半成品、原料設備

廂型車內藏有大量毒品及製毒設備，宛如移動式製毒工廠。（屏東縣里港警分局提供）

屏東縣里港警分局泰山派出所在高樹鄉執行光電場產業道路防竊巡守時，發現一部廂型車形跡可疑，欲攔檢時車子竟加速逃逸，警方攔截圍捕過程中，廂型車還撞上巡邏車，警方最後在車內起出大量安非他命及製毒設備，宛如「移動式製毒工廠」，3嫌落網。

里港警分局表示，警方一發現可疑廂型車即上前攔查，該車卻拒檢逃逸，員警立即鳴笛追緝並通報攔截圍捕，追逐過程中，廂型車行經里港堤防左轉福興路往台三線路口時，與巡邏車發生碰撞，車上3名犯嫌隨即棄車逃跑，警方再調派支援警力展開地毯式搜尋，同步擴大調閱沿線監視器，迅速鎖定涉案鍾姓犯嫌等3人身份，3小時內將人查緝到案，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

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警方於現場檢視廂型車時，發現車內藏有大量疑似毒品半成品及製毒設備，初步檢驗為第二級毒品安非他命1桶、含桶毛重約1.3公斤，以及安非他命成品1包、重323.7公克，還有麻黃鹼2桶分別重26.9公斤及27公斤、乙醚3桶、丙酮12桶、亞硫醯氯2桶等多項製毒原料，以及陶瓷漏斗、攪拌棒、加熱設備、抽氣設備、防毒面具、發電機及各式量測、過濾器材等完整製毒工具。

警方指出，該廂型車宛如一座可隨時移動、即時製造毒品的「移動式毒品工廠」，足見犯嫌具備高度製毒能力，所查獲成品及半成品黑市價達上百萬元，若流入市面將嚴重危害社會治安與國人健康，全案依毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，並持續向上溯源追查實際製毒地點及幕後供應鏈。

全案於3月下旬破獲，屏東縣長周春米近日在縣府一級主管會報中表揚有功人員，包括里港警分局長邱逸樵、偵查隊長陳賜明及泰山所所長蔡邦傑等人。

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警方從廂型車內起出大量安非他命及製毒設備。（屏東縣里港警分局提供）

屏東縣長周春米特別在縣府一級主管會報表揚有功人員，里港警分局長邱逸樵（右2）、偵查隊長陳賜明（右1）及泰山所所長蔡邦傑（左1）。（屏東縣里港警分局提供）

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