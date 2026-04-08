遭爆無照肇事拖延不處理 吉安鄉代高德安：絕無逃避

去年7月30日上午8時許，吉安鄉民代表高德安駕駛私家車沿吉安鄉明仁三街行駛，未依規定停車確認，於明義二街口與羅男駕駛的汽車發生交岔撞。（警方提供）

花蓮羅姓男子在網路爆料，指控準備參選吉安鄉長的國民黨籍鄉民代表高德安，去年7月無照駕駛Audi轎車，在吉安鄉明仁三街路口發生車禍但事後態度消極，甚至回嗆「無照又不是酒駕」。對此，高德安今（8）日駁斥，強調第一時間已下車報案並留在現場完成酒測，絕無頂替情事，賠償部分則因雙方認知落差，目前已進入司法程序。

這起事故發生於去年7月30日上午8時許，高德安駕駛私家車沿吉安鄉明仁三街行駛，未依規定停車確認，於明義二街口與羅男駕駛的汽車發生交岔撞。撞擊力道猛烈導致羅男車內安全氣囊全數爆開，並造成頭部腦震盪及胸口挫傷。羅男事後在社群平台發文質疑，當下看見高男下車後卻消失，警抵現場後竟換成其子出面，經他錄影指證駕駛為高德安，警方才要求高男出面。

請繼續往下閱讀...

羅男進一步指控，事發至今將近10個月，高德安不聞不問，協商時還強調自己開的是名車，甚至稱無照並非酒駕，讓他感到十分氣憤，已於今年1月提出過失傷害告訴。羅男直言，若非近期發文揭露，對方恐怕仍持續消極面對。

針對指控，高德安回應說，車禍當下他立即下車查看並報警，隨後通知兒子到場是為了協助移置車輛，並非頂包，且他本人確實有在現場完成警方酒測與簽名，警方不可能捏造事實。高德安坦承自己確實無照，並已主動繳清罰單，但強調「絕無逃避責任」；至於賠償問題，他認為是雙方對車損折舊的金額落差太大，加上公務繁忙，目前尊重司法調查。

高德安強調，因處理方式未能即時、完整說明，導致外界產生誤解與不安，這部分確實是他需要檢討與改進之處，但未經查證之言論與不實指控，已對他的名譽造成影響，對此將保留法律追訴的權利，未來也會更加審慎處理各項事務，並以更透明的方式向社會大眾說明，避免類似誤解再次發生。

吉安警分局表示，本案當事人均無酒駕，現場已依規定完成測繪與受理，針對高男無照駕駛部分已依法開罰，呼籲駕駛人行經無號誌路口時，務必遵守「慢、看、停」原則，減速慢行並禮讓幹道車輛先行。同時提醒民眾，無照駕駛不僅嚴重危害自身及他人安全，更將面臨重罰。

去年7月30日上午8時許，吉安鄉民代表高德安駕駛私家車沿吉安鄉明仁三街行駛，未依規定停車確認，於明義二街口與羅男駕駛的汽車發生交岔撞。（警方提供）

去年7月30日上午8時許，吉安鄉民代表高德安駕駛私家車沿吉安鄉明仁三街行駛，未依規定停車確認，於明義二街口與羅男駕駛的汽車發生交岔撞。（警方提供）

去年7月30日上午8時許，吉安鄉民代表高德安駕駛私家車沿吉安鄉明仁三街行駛，未依規定停車確認，於明義二街口與羅男駕駛的汽車發生交岔撞。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法