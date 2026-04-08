「最美星二代」偕父李㼈當志工 幫888名收容人戒菸

最美星二代之一的李紫嫣擔任戒菸志工。（記者吳昇儒攝）

李紫嫣跟著成功戒菸的爸爸李㼈擔任戒菸志工，分享戒菸秘訣。（記者吳昇儒攝）

法務部今與衛福部國健署及董氏基金會共同舉辦「2026戒菸就贏比賽」記者會，今年將增設收容人專屬戒菸獎勵機制，鼓勵收容人戒菸。此外，也找來菸齡27年成功戒菸的男星李㼈及有最美星二代美稱的李紫嫣父女二人進行宣導，兩人希望今年能幫助888組收容人成功戒菸。

菸齡長達27年的男星李㼈2010年間因參加小燕姐的節目時，提到戒菸的賭約，同年董氏基金會就鎖定他擔任志工，在老婆、女兒及外界的關注下，成功戒掉菸癮，一直擔任志工迄今。

其女兒李紫嫣有「最美星二代」之稱，也加入志工行列，並於記者會中表示，爸爸還沒戒菸時，身上都臭臭的，真的是「臭」爸爸，但戒菸之後，就沒聞到臭臭的味道，身上也不會再有二手菸、三手菸的味道。母親節將至，現在報名戒菸，就是給媽媽最好的禮物。父女二人也說，希望今年能夠幫888名收容人戒菸。

法務部政務次長黃謀信說，今藉由擴大將醫事人員列入獎勵對象，促使醫事人員更積極協助戒菸者戒菸，提高矯正機關收容人戒菸動機及意願，提供收容人多元的戒菸協助，讓家人感受到其正向轉變的決心。

矯正署長林憲銘也指出，據統計全國受刑人有毒癮者約占3%，但有菸癮者高達80%，目前已降至71%，矯正署每年都會各安排1千多場次的戒菸門診及講習，希望夠幫收容人戒菸；另也給予收容人戒菸獎勵，只要配合戒菸就會給予加分，將有利於增加接見次數，滿一年將會頒發獎狀，對於未來聲請假釋，也會有幫助。

董氏基金會董事長張博雅均表示，感謝法務部對收容人健康的照護，積極辦理矯正機關菸害防制相關措施。鼓勵收容人遠離菸品，並熱烈報名「2026戒菸就贏比賽」不但可以戒除菸癮，還有機會獲得獎金，可謂一舉兩得。

董氏基金會指稱，今年舉辦的戒菸活動，為兩人一組，分別為參賽者及見證人，4月底前完成報名，並於5月2日至29日完全不吸菸，就有機會抽8組8萬元的不吸菸獎金。法務部也積極鼓勵收容人，再加碼特別獎，增設3萬元1組、6千元6組的獎項。

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矯正署長林憲銘也指出，署內有推出獎勵，戒菸滿一年可獲得獎狀，有利於後續聲請假釋。（記者吳昇儒攝）

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