不滿被指主張「台灣應向中國投降」 村長告范世平求償20萬敗訴

「村長」詹江村（右）提告范世平（左）求償20萬元，桃園地院駁回。（資料照，本報合成）

國立台灣師範大學東亞學系教授、政治評論家范世平在政論節目指綽號「村長」的桃園市議員詹江村主張台灣應對中國投降，詹江村認為名譽受損提告求償，桃園地院法官認為，范世平是依據詹江村的臉書貼文發表評論，貼文內容提到「我不反共」、「天天搞抗中，不是自己欠揍嗎」，而反抗的反義詞為勾結、屈服、投降，難認范世平的言論未盡合理查證義務，駁回詹江村之訴。

詹江村主張，范世平去年9月4日上「台灣最前線」節目說，「剛剛講到的詹江村，他是桃園市議員，詹江村是什麼學校畢業的，陸軍官校畢業的，他也當過職業軍人，你今天竟然說我們對中國，我們就只能夠投降，我們不要抗中，是欠揍。你作為黃埔子弟，你怎麼講這種話呢」，但他在9月3日的臉書貼文中，從未主張台灣應對中國投降，范世平沒有經過合理查證，就惡意捏造、散布不實言論，足以貶損他的社會評價及名譽，提告求償20萬元。

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范世平則主張，詹江村是現任議員，所發表的言論，尤其是涉及公共利益之國家安全議題，應受相較於他人較為寬鬆的評論，而他在政論節目所述的內容，是依據製作單位所提供的討論提綱與參考資料，其中有詹江村在臉書發表的貼文，參考資料也將詹江村與其他網友的貼文視為投降言論，詹江村內文提到「我不知道世界上，有誰是反共，能告訴我反共的理由嗎？你說，因為中國大陸想統一台灣，一天到晚軍機繞啊繞的！那就更不應該反共啊！人家給你臉，跟你談92共識擱置政治，也跟你談貿易，你卻天天搞抗中，你不是自己欠揍嗎」，詹江村在文中多次強調反對抗中，對抗的意思就是投降，他並未延伸解讀詹江村的言論，而是依照邏輯進行推論。

判決指出，若公眾人物的言行與公共議題或公益相關，應對言論自由做較大程度退讓，並減輕行為人對於所陳述事實的合理查證義務，詹江村為現任議員、范世平為政治評論員，雙方所發布的貼文及言論，都與我國國家安全息息相關，人民均有了解、知悉的權益，因此，對詹江村的名譽權保護應適度退讓、范所負的合理查證義務應減輕。

另，范世平是依據詹江村的臉書貼文發表評論，從貼文內容以及反抗的反義詞含義，范世平在主觀上應有相當理由確信詹江村所發布的貼文，是主張台灣應向中國投降，縱使不能證明詹江村有此主張，仍不得因此認定范世平未盡合理查證義務，近日審結駁回詹江村之訴。

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