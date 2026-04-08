自製火藥炸爛廢棄國小！嘉義、高雄男大生背景曝光 都愛戰爭遊戲

國立大學理工科系學生自製火藥潛入廢棄校園試爆，將教室炸得滿目瘡痍。（竹崎警分局提供）

嘉義縣竹崎鄉一處廢棄國小校園近日驚傳爆炸，校舍被炸得滿目瘡痍，警方循線逮捕引爆自製爆裂物的2名男大生。據了解，2名男大生分別就讀南部2所不同的國立大學理科科系，因為都愛戰爭類型的遊戲而結識。

嘉義縣警局和消防局3日約莫中午接獲通報，竹崎鄉光華村茄苳仔聚落廢棄多年的培英國小校園傳出巨大爆炸聲響，校園冒出濃煙，立即派員前往灌救。警消到場後，發現廢校教室的牆壁、窗框都被炸爛，現場一片狼藉。經初步鑑識，判定現場疑為爆裂物引爆造成現場破壞之殘跡，還好沒有造成人員傷亡。

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警方隨即成立專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，隔天（4日）循線在嘉義市及高雄市兩地，將有涉案嫌疑的余姓、周姓男大生拘獲，並起獲製造爆裂物等相關證物。經查，2人上週五騎機車到廢校，試爆自己以硝酸銨等物製作的火藥，試爆成功後逃跑，但爆炸聲及冒出濃煙引起附近民眾恐慌。

綜合媒體報導，年約20歲的周姓、余姓男大生，分別就讀嘉義、高雄的國立大學理工科系，並非同校同學，由於年齡相仿，而且都熱愛戰爭類型的遊戲，在網上相識一拍即合。案發前，2人透過網路自學製造爆裂物，相關原物料都是從網上購買、且皆為市售可合法取得的物品。由於2人研製的是高爆性火藥，行為已涉犯公共危險、槍砲彈藥等罪，已將2人移送地檢署偵辦。

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