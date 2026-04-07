彰化檢察官、消保官現身溪州鄉農會 民眾以為「出大事」原來…

彰檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，會同縣府與農會系統實際前往溪州農會全縣第二大肥料倉庫進行查訪。（彰化地檢署提供）

多名彰化地檢署檢察官及縣府消保官，今天上午現身彰化縣溪州鄉農會倉庫，前來洽公的民眾目睹，見人人身穿職務背心，以為「發生大事」，甚至有民眾PO說「農會被搜索」。後來證實是彰化地檢署針對塑膠、肥料等製品，為了杜絕不肖業者趁機囤積、哄抬價格，啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，會同縣府與農會系統，實際前往溪州農會全縣第二大肥料倉庫進行查訪，確認目前肥料庫存安全無虞，價格也維持穩定。

彰化地檢署為了穩定民生物資，已於清明連假首日（3日），率員前往全國最大米商億東企業彰化廠訪查，清查米糧塑膠包材從1.5公斤至20公斤等近30種包裝，目前尚有1個月存量，無短缺情形，價格平穩。今日再與彰化縣警察局、調查站、縣政府農業處及消保官等單位，共同前往溪州鄉農會進行第二波實地勘查。

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溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，國內從COVID-19疫情期間就建立了一套「肥料採購實名制」，依農民實際耕種面積與作物種類，限制每段時間的購買上限，這套制度推行多年，農民都很認同，也有效避免過去不理性的搶購與囤積行為；目前農會倉儲安全存量非常足夠，供貨廠商包含台肥、中石化等公司，都沒有通知要調漲價格，請農民不用過度恐慌。

彰檢指出，雖然經過實地勘查，與相關單位確認，目前轄內肥料供應穩定、價格沒有異常波動，也沒有缺貨或漲價的疑慮，不過仍呼籲相關業者，肥料是刑法所規範的「農業必需用品」，任何人若意圖哄抬價格、囤積居奇不願銷售，將面臨嚴重的刑事責任，檢方絕對會從嚴、從速偵辦；同時也請農民朋友維持合理施肥習慣，善用農會既有且穩定的供應系統，安心耕作，共同確保全民的糧食安全。

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