竹山砂石車衝對向車道釀1死 司機稱方向盤打不過去

南投竹山砂石運輸大道，1輛砂石車（圖中）突逆向，撞擊對向小貨車（圖左）等車輛，造成小貨車駕駛死亡，其餘2車駕駛受傷。（竹山警方提供）

南投縣竹山鎮砂石產業運輸大道，今早46歲林男開著砂石車行經一處彎道，疑車速過快失控，逆向衝到對向車道，造成小貨車駕駛48歲楊男慘死，林男稱出彎時方向盤打不過去才釀禍，警方訊後依過失致死罪嫌移送法辦。

今早8點半，林男開著砂石車空車經砂石運輸大道準備載料，但在經過一處彎道時，疑車速過快，整輛車竟失控衝到對向車道，當時開著小貨車的楊男首當其衝，被迎面而來的砂石車撞上，貨車車頭嚴重變形，楊男被夾在車上當場慘死，砂石車接著還撞上轎車、砂石車，造成61歲轎車駕駛林女胸部挫傷，52歲砂石車司機吳男頸椎損傷，所幸送醫後沒有生命危險。

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據了解，死者楊男擔任鐵工，未婚並與父母同住，平時悉心照顧雙親，且工作認真、人緣極佳，是親友眼中的孝子，不料上班途中遭遇死劫，令家屬悲傷不已。

竹山警方調查，肇事駕駛林男，以及遭撞受傷的男、女駕駛都無酒駕，林男自述行經該路段彎道，出彎時方向盤卻打不過去，以致逆向發生車禍，惟事故係因車輛過彎速度過快，或是機械故障等其他因素，還要進一步釐清，訊後林男依過失致死罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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