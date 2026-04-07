屏東連3起路人無故被攻擊 引發議論

酒醉的杜姓男子追打到屏東縣刑警大隊而遭到制伏。（屏東警分局提供）

屏東市連連發生路人無故被攻擊事件，從仁愛國小到勝利星村及屏東公園，半年內已發生3起路人無故被攻擊事件，引發民眾議論紛紛。有人質疑是街友所為，但警方說明，三起案件都不是同一人，也不全是街友所為，對於連連發生無故攻擊人事件將會加強巡邏。

去年12月13日屏東市仁愛國小舉辦校慶運動會時，一名曾姓男子持美工刀在學校旁人行道無故追砍路人，兩名高中生被一路追進仁愛國小內求救，曾男追進校園內，引發全校師生恐慌。

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今年3月5日一名張姓男子與女兒騎著電動滑板車行經勝利星村，遭到一名阿伯騎乘YouBike緊跟在後，隨後竟舉起手中鐵盒，朝張男頭部砸下，造成張男頭部血流如注，阿伯打人後逃逸，由於打人的阿伯行蹤飄忽，警方直到一個星期後才抓到這名阿伯送辦。

沒想到4月6日，22歲的杜姓男子酒後在屏東公園無故追打江姓男子，江男躲進屏東縣刑警大隊求救，警方才將杜嫌制伏送辦。

由於連續的3起案件分別在屏東市仁愛國小、勝利星村、屏東公園等人潮聚集的地方，引起民眾議論紛紛，屏東分局強調，這3起事件都是不同人犯案，也不全是街友酒後鬧事，警方已針對公園周邊路段強化巡邏密度、提高警戒，以保障市民安心的生活環境。

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