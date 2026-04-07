認了2犯行！徐春鶯堅決否認是共諜 辯稱與孫憲只是閒聊......

徐春鶯被檢方以反滲透法等罪起訴。（資料照）

曾任民眾黨前新住民委員會主委、一度列不分區立委安全名單的中配徐春鶯，因涉嫌受中國指示介入台灣選舉、從事地下匯兌及詐貸，被檢方以《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》詐欺取財等罪起訴。此案今（7日）在新北地院首度開庭，徐春鶯僅承認地下匯兌及詐貸相關罪行，堅決否認是共諜，辯稱被查出與中國統戰官員的聊天紀錄「只是閒聊」。

在涉犯反滲透法的部分，徐春鶯被檢調查出，和中共統戰官員如上海市統促會副主任孫憲、國民政部兩岸婚姻主任楊文濤等人有密切往來，長期向中方回報國內政局輿情、培養中配參政、介入地方選舉，試圖擴大在台政治影響力，相關對話紀錄全被曝光。

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綜合媒體報導，今天徐春鶯案首度開庭，徐春鶯僅承認有做過地下匯兌、詐貸，但堅決否認觸犯反滲透法。她說，孫憲並不是什麼共黨黨員，而是過去「留在中國的國民黨」，她是在2018年和孫憲認識，當時孫憲早就從中國國民黨革命委員會（中華人民共和國排名第一的『民主黨派』，參與中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度）退休。至於楊文濤，並不是什麼上級官員，只是中國民政部下級單位的主任而已。

另外，相關對話紀錄中顯示她向孫、楊2人匯報台灣政壇、選舉輿情，甚至推薦可能在台灣從政的中配；孫憲還曾提醒她「防範監聽」，她則回了句「收到」。徐春鶯辯稱，他們就只是在「閒聊」而已，孫憲本身在台灣的朋友也多；至於孫憲為何要說「防範監聽」，徐春鶯稱自己不知道，也沒多問到底對方是什麼意思，自己回了「收到」只是向對方表達有看到訊息。

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