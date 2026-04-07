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    2惡煞北市持刀洗劫小黃運將逃台中躲網咖 檢依加重強盜罪起訴

    2026/04/07 18:40 記者張文川／台北報導
    警方逮回王嫌。（記者王冠仁攝）

    警方逮回王嫌。（記者王冠仁攝）

    游姓計程車司機今年2月22日凌晨在基隆市載到2名男乘客指定要到台北市區，抵達目的地大同區長安西路時，2男突然發難持刀架住運將脖子，洗劫3萬多元財物後再將游男趕下車，搶車開走，棄置新北三重中興橋附近，再逃至台中躲藏，警方當天傍晚在台中市網咖逮獲2男；士林地檢署偵查終結，依加重強盜罪起訴41歲林男、47歲王男。

    檢警調查，游姓司機當天凌晨在基隆愛三路附近遇到2男路邊攔車，林坐在副駕駛座、王坐在後座，2男表示要前往台北市長安西路附近，凌晨5時許駛抵目的地，2男表明搶劫，王男拿出刀械架住司機脖子逼迫交錢，司機頑強抵抗，雙方激烈衝突，游的手掌被刀子劃傷，一名路人見義勇為上前勸阻，2男趁勢將游男趕下車，直接把車開走，強盜得款3萬多元。

    警方追查計程車蹤跡，發現2男將計程車開至三重區中興橋附近棄置，徒步繞路攔計程車至板橋車站，在車站內亂逛，假裝要搭火車的假象，再去搭國光客運南下台中，抵達台中後胡亂繞行，並至髮廊剪頭髮改變造型，逃亡期間沿路丟棄司機皮夾與手機，兇刀留在車內，最終停留在台中市綠川西街一間網咖內。

    北市大同警分局專案人員當天傍晚火速追查鎖定2名搶匪身分與下落，立刻南下追捕，同日下午4時許進入網咖逮人，查扣剩餘贓款1萬5300元。

    警詢時，林男供稱王男曾提議將游男「載到山上或海邊處理掉、綁起來再離開」，王男供稱是林男提議載至海邊或山區丟包，2人互推責任，游姓司機說對方要求開到市區，並未指定去海邊或山區；檢方偵查時，林男改口稱當時可能誤解王男的語意。

    行車紀錄器影像顯示，王男將短刀架在游男頸部喊「打劫，不好意思啦」、「求財而已」、「你身上錢拿出來就好」，檢方依此認定2男是為了奪財，沒有殺人犯意，依加重強盜罪嫌提起公訴。

    警方逮回林嫌。（記者王冠仁攝）

    警方逮回林嫌。（記者王冠仁攝）

    警方進入網咖逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方進入網咖逮人。（記者王冠仁翻攝）

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