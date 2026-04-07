台東熱門打卡點「椰林大道」小客車自撞人卡車內 當地人喊稀奇

車輛在離開「椰林大道」旁的廣場時衝上邊坡。（民眾提供）

台東知名打卡景點之一的華源村椰林大道，下午4時許發生一起轎車自撞意外，一對男女遊客慕名前往椰林大道拍照，離開時駕駛疑似要煞車卻誤踩油門導致整輛車撞上樹頭、安全氣囊爆開壓得駕駛無法動彈，最後靠著救難人員協助脫困；當地居民說，這種型車禍可能是第一起。

警方調查，年約60歲的男駕駛疑似將油門當作煞車，結果車子衝上邊坡後，又猛力撞上一根已枯死的樹頭，車內安全氣囊全部爆開，副駕女子自行脫困，駕駛男子夾困在車內。

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救難人員獲報趕到現場，生怕救援過程中車輛翻覆，因此先以固定器材將車輛撐住，再到斜坡上方將受困男子搬出車外，所幸2名傷者意識清楚，只有胸悶及擦挫傷，由救護車送往醫院急救。

據目擊者表示，自己發現時，女子已然脫困，並稱是誤踩油門造成事故，「這裡也少發生交通意外，這種事故應是第一起」。

廢棄的華源國小外有一整排筆直的高大椰子樹，數年前被遊客發現向海的方向望去，椰林夾著藍天、碧海，畫面甚美，因此被比喻與台大的「椰林大道」相仿，此一說法及照片在網路傳開也讓此處成為熱門打卡景點。

駕駛脫困。（民眾提供）

台東版「椰林大道」若逢晴天景色會更迷人。（民眾提供）

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