棒球狼教練案已82童受害！台中教育局長仍狀況外 盧秀燕挨轟包庇到底

民進黨議員江肇國（左）不滿狼教練案，連問台中市教育局長蔣偉民「你沒有感覺嗎」。（資料照）

台中某國小棒球教練涉長期性侵、猥褻男童案，檢方近日發動第三波偵結，受害學生數累計高達82人。然而，台中市教育局長蔣偉民今日（7日）在議會備詢時，竟稱掌握的受害學童僅43人，數字與檢方調查落差近一倍，引發民進黨議員江肇國強烈不滿，當眾要求局長離開議場。

江肇國在Threads發文表示，針對台中棒球隊教練性侵案，今天詢問局長到底掌握的受害者有幾名，局長竟然回答43名。明明檢方已經追加第二波、第三波起訴，累積受害人數以及犯刑次數不斷增加，「教育局竟然還完全狀況外！是連新聞都沒在看嗎？」

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江肇國痛批，如果連受害人數都無法掌握，那市政府說的輔導機制，法律協助根本是空談！更離譜的是，去年4月教育局長表示，針對本案已經自請處分，但今天追問才知道，原來市府完全沒有給局長任何處分！

江肇國接著將矛頭轉向台中市長盧秀燕，怒轟「冷血至此，決心包庇教育局到底嗎？」他強調，司法調查跟行政調查是雙軌並行，教育局該負的責任、應該推動的制度改革，都是市長的責任，「不容妳繼續躲在背後！我想建議盧秀燕市長仔細去看看起訴書跟判決書，我相信看完妳會心疼自責，無地自容！」

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